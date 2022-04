El romántico tema que Gussy Lau, "novio" de Ángela Aguilar, escribió para Grupo Firme y pone a llorar a más de uno

Actualmente se está hablando bastante de Gussy Lau, un compositor mexicano originario de Culiacán, Sinaloa que ha trabajado con importantes artistas, pero esta vez su nombre está en todas parque confirmó su relación con Ángela Aguilar

Después de que surgieran unas fotografías en donde aparece a hija de Pepe Aguilar y el compositor René Humberto Lau Ibarra, conocido en la industria como Gussy Lau mientras se mostraban afecto, el joven de 33 años de edad dijo que si está saliendo con la cantante de 18 años desde hace varias semanas.

Gussy Lau empezó a trabajar con la dinastía Aguilar desde hace algún tiempo, formó parte de la composición de varias canciones para Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar.

A quien también ha escrito canciones es para Grupo Firme, la banda más famosa del momento tiene un tema de Gussy Lau, es la canción “La estoy pasando mal” que fu lanza.

“La estoy pasando mal” también fue escrita por Fernanda Díaz y Eduin Caz, el video está disponible en YouTube cuenta con 58 millones de visualizaciones y sigue sumando.

"Bien dice el dicho

No hay peor ciego en el mundo

Que aquel que no quiere ver

Y como buen cobarde

Mis ojos yo cerré

Nomás de imaginarte en otros brazos

Me quebré

Quise engañarme pa' evitarme la derrota

Y terminé quedando con el alma rota

Y aunque no me vean llorando

Por la calle, voy gritando

Maldiciendo tu recuerdo

Preguntándole al pasado

Cómo fue que te fallé

Si por más que le doy vueltas

No sé dónde la regué

Dicen que el amor no mata

Pero no me siento vivo

Que no hay dolor que dure

Más de cien años seguidos

Pero quién los va a aguantar

Si yo tengo un par de días

Y la estoy pasando mal

La estoy pasando mal

¡Ay, chiquitita!

Y puro Grupo Firme

Y aunque no me vean llorando

Por la calle, voy gritando

Maldiciendo tu recuerdo

Preguntándole al pasado

Cómo fue que te fallé

Si por más que le doy vueltas

No sé dónde la regué

Dicen que el amor no mata

Pero no me siento vivo

Que no hay dolor que dure

Más de cien años seguidos

Pero quién los va a aguantar

Si yo tengo un par de días

Y la estoy pasando mal

La estoy pasando mal"