¿Ángela Aguilar estrena novio? Él es el cantante colombiano con el que habría olvidado a Gussy Lau

Ángela Aguilar gana cada vez más popularidad como cantante de regional mexicano y con ello no ha evitado que salgan a la luz detalles de su vida privada, como lo que podría ser su nuevo romance con un cantante colombiano 16 años mayor que ella.

La hija de Pepe Aguilar mantiene todo lo relacionado con su vida amorosa en total hermetismo, hasta abril pasado cuando se filtró una tierna fotografía en la que se le ve besándose con el compositor René Humberto Lau Ibarra, conocido como Gussy Lau y que también es 16 años mayor que ella. El escándalo que se generó motivó a la cantante a poner fin a su noviazgo y señaló sentirse traicionada.

Ángela Aguilar estrenaría romance con cantante 16 años mayor. Foto: IG @angela_aguilar_

"Me duele haber confiado en una persona que no debí confiar. me duele haber sido defraudada en una persona que yo no pensé. ¿Qué cara le puedo dar a mi familia? Me duele tanto y por primera vez me identifico con las mujeres que sufren este tipo de abuso", dijo.

¿Ángela Aguilar estrena romance?

Desde aquel escándalo la intérprete de “Ahí donde me ven” intentó dejar atrás el trago amargo y ahora todo indica que decidió abrir su corazón una vez más al amor, pues fotografías compartidas en su cuenta de Instagram destaparían un romance con el cantante colombiano Manuel Medrano.

El periodista Javier Ceriani a través del programa “Chisme No Like” se encargó de exhibir a los cantantes, pues retomó una fotografía que la “princesa del regional mexicano” compartió en Instagram en la que se ve que coloca su mano sobre la pierna de un misterioso hombre mientras espera en el lobby de un hotel.

Exhiben nuevo romance de Ángela Aguilar. Foto: IG @angela_aguilar_

Aunque de inmediato el secreto quedó al descubierto, pues la voz de “Afuera del planeta” subió una foto muy similar a su cuenta en la que se ve la mano de la cantante. Además, en ésta ella le da “Me gusta” al igual que en un tierno mensaje en Twitter del colombiano: “Tú eres la dueña de mi corazón”.

Tras revelarse la información tanto la hija de Pepe Aguilar como Manuel Medrano borraron las fotografías compartidas, sin embargo, los fans no tardaron en sacar conclusiones y señalaron que lo anterior coincide con que ambos estuvieron en Nueva York en los últimos días.

SIGUE LEYENDO:

Gussy Lau habla del intento de desprestigió que le hizo Christian Nodal al acusarlo de no haber escrito esta canción

Ángela Aguilar: 3 looks casuales con los que paralizó la red y se coronó como reina de la moda