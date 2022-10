Ángela Aguilar: 3 looks casuales con los que paralizó la red y se coronó como reina de la moda

Han pasado más de dos meses desde que se estrenó “Se disfrazó”, el video oficial del nuevo sencillo de Ángela Aguilar que ya reúne más de 5.5 millones de reproducciones en YouTube, lo que ha demostrado el cariño enorme que el público tiene por ella, quien pertenece a una de las dinastías más importantes de la música en México.

En este contexto vale la pena destacar que la hija de Pepe Aguilar es considerada una de las intérpretes de canciones mexicanas más importantes, su trabajo es aplaudido en varios países del mundo, pero no solamente la música es lo que ha destacado en la carrera de la hija de Pepe Aguilar, ya que también ha triunfado en otros ambientes.

Ángela Aguilar como una reina de moda

La joven conocida por canciones como “Se disfrazó”, “En realidad”, “Ella que te dio” y “Tu sangre en mi cuerpo” disfruta de pasar tiempo con su familia, interactuar con la naturaleza, leer y viajar, sin embargo, otra de sus grandes pasiones es el mundo de la moda.

Ángela Aguilar es una apasionada de la moda casual. Foto: IG angela_aguilar_

Su amor por el mundo de las pasarelas es tal que incluso ha posado en diversas ocasiones para exclusivas revistas de moda, belleza, vida y estilo, donde Ángela se ha dejado ver como una verdadera profesional y ha dejado claro que se le da muy bien eso de interactuar enfrente de la cámara.

Dentro de este contexto resulta sencillo comprender los motivos por los cuáles la joven ha sido señalada como una de las personas más influyentes de México, un portal otorgó a la cantante una distinción por todo la influencia que tiene para jóvenes y adolescentes en el país.

Ángela disfruta usar gafas y camisas de flores. Foto: IG angela_aguilar_

En las constantes publicaciones que hace presumiendo sus looks, podemos apreciar a una artista completamente diferente a la que por lo general aparece en el escenario, pues cuando no está ofreciendo un concierto, Ángela Aguilar suele portar prendas casuales, pero también otras llamativas y juveniles, algunas de ellas llenas de lentejuelas y satín que dan un look más atrevido pero al mismo tiempo ad hoc a su edad.

Es de recordar que la hermana de Leonardo y Aneliz se distingue por resaltar los toques mexicanos que hacen referencia a la cultura de su país, algo que le aplauden sus fanáticos quienes están orgullosos de cómo ha crecido la estrella, pero al mismo tiempo, en su día a día disfruta vestir como cualquier joven de 18 años.

Ángela Aguilar disfruta de usar playeras casuales. Foto: IG angela_aguilar_

FAL

SEGUIR LEYENDO:

Ángela Aguilar se corona con la cintura más pequeña en jeans de tiro bajo