Así fue la viral repuesta de Tenoch Huerta tras ser comparado con Jason Momoa

El actor mexicano Tenoch Huerta recientemente está disfrutando de un gran éxito en su carrera actoral, pues su interpretación como el personaje "Namor" en la película Black Panther: Wakanda Forever le permitió incursionar en Hollywood mientras representa a México.

La interpretación de Tenoch ha dado mucho de qué hablar, mientras muchos fanáticos aclaman los dotes artísticos del actor, algunos internautas se han encargado de comparar el trabajo del mexicano con la actuación de Jason Momoa en "Aquaman".

Las comparaciones entre Tenoch Huerta y Jason Momoa comienzan con las similitudes entre sus personajes, ya que, "Namor" quien es un superhéroe de Marvel cómics, constantemente es acusado de ser un plagio de "Aquaman", personaje de DC cómics, sorprendentemente "Namor" debutó en las historietas en 1939, dos años antes que el héroe de DC.

Las comparaciones entre Tenoch Huerta y Jason Momoa comienzan con las similitudes entre sus personajes

Créditos: Archivo

Si bien la creación del superhéroe "Namor" antecede a su contraparte "Aquaman", las polémicas comparaciones no se han detenido, principalmente porque el héroe de DC cómics llegó antes a la pantalla grande siendo interpretado por el actor Jason Momoa.

Ahora con el estreno de la nueva película de Black Panther, donde el actor Tenoch Huerta se encargó de dar vida a "Namor", las comparaciones entre los personajes y sus actores han aumentado, el tema incluso llegó a oídos del mexicano, quien en una entrevista con la revista Rolling Stone, se tomó el tiempo de comentar al respecto.

"Me siento honrado de ser comparado con ese tipo. Es un actor maravilloso, un ser humano fantástico. Es una estrella de cine de Hollywood y me comparan con él. Es como, '¡Dios mío, mamá! ¡Mamá! ¡Están hablando de mí y de Jason!’ ¡Es fantástico! Me encanta. Para mí, son personajes diferentes. Pero si nos comparan a Jason ya mí, ¡ay! Es un honor. ¡Ese tipo es tan guapo! ¡Vamos!" comentó Tenoch Huerta para la revista Rolling Stone