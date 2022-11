Tenoch Huerta: así reaccionó el actor a los memes sobre su debut en Marvel como Namor

La llegada de Tenoch Huerta al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) con su papel como Namor en "Black Panther: Wakanda forever" ha causado gran alboroto en redes sociales, donde fanáticos lo celebran y expresan su cariño a través de divertidos memes a los que ya reaccionó el actor quien, incluso, no ha dudado en compartir algunos en sus cuentas para sumarse al regocijo de los mexicanos.

En su más reciente encuentro con los medios de comunicación retomado por Agencia México, el actor fue cuestionado sobre las imágenes que surgieron en redes sociales tras su debut como superhéroe y aunque algunos internautas sugirieron que podría molestarlo, fue él quien se sumó a las risas y destacó lo cómicos que pueden ser: “A mí me parecen bien divertidos todos, ¿no?”.

Huerta también fue cuestionado sobre las propuestas de trabajo que han llegado ante su personaje en Marvel -mismo que recibió grandes críticas de expertos en cine-, aunque no dio detalles al respecto dejó ver que se abrieron puertas y que tras el impacto contemplará cuál es su siguiente paso: “Sí, ha habido muchas, como que más movimiento… Ahorita es esperar que pase todo esto, a ver qué ofertas”.

“Nos han enseñado a sentir vergüenza”

Tenoch Huerta ha resaltado la importancia de la cinta no sólo por su llegada a Hollywood, también porque reivindica las raíces indígenas de México y de América al estar inspirada en las antiguas culturas mesoamericanas que esta vez están a cargo de Namor como gobernante.

“Con estas nuevas representaciones, con estos personajes poderosos en franquicias tan grandes como esta, se abre la posibilidad a que la gente revalore estas herencias, particularmente en Latinoamérica y México: la africana y la indígena”, señaló en entrevista para la agencia EFE y señaló que además de divertir a los fans espera que la cinta “ayude a que los niñitos se miren al espejo en el futuro y se digan: 'No hay nada malo en mí, solo estaba en los ojos de quien me miraba'".

Sobre el racismo en México y en la industria del cine ha destacado la importancia de la inclusión y el cambio en las narrativas: “Crecimos en contextos así, y así nos educaron. Poco a poco lo he ido desmontando, he ido cambiando la percepción, y eso nos reconcilia no solo con nuestra historia, sino que también puede crear puentes con gente de otras partes del mundo”.

Tenoch Huerta reacciona a memes por su debut en Marvel. Foto: EFE

