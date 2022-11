Letitia Wright se dijo fan de Tenoch Huerta y lo llena de halagos tras trabajar en Black Panther: Wakanda Forever

La película “Black Panther” se consolidó como una de las cintas más queridas por los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel, pero desafortunadamente el protagonista, Chadwick Boseman, falleció en agosto de 2020 debido a cáncer colorrectal, aun así, Disney decidió continuar con la segunda parte para seguir con el legado de una de las cintas consideradas más icónicas y revolucionarias dentro de las historias de superhéroes, quienes históricamente han sido representados y representadas por personas blancas.

Tras el fallecimiento de Chadwick Boseman, el público pensó que sería el fin de este personaje tan emblemático, pero Marvel complació a los fans y anunció que habría más películas de “Black Panther” y que Letitia Wright, quien interpreta a Shuri la hermana de “T'challa”, se convirtiera en la protagonista de la próxima entrega.

El anuncio de que ella sería una de las actrices protagónicas de inmediato posicionó la luz sobre el personaje antagónico de la historia y para sorpresa de México, el intérprete escénico seleccionado fue Tenoch Huerta, el actor originario de Ecatepec que representa el talento gestado en tierra azteca dentro de proyecciones internacionales como las de Marvel.

Durante una entrevista con Gonzalo Lira para El Heraldo Televisión, el actor mexicano aseguró que esta es una cinta que plantea muchas preguntas y que invita al público a reflexionar y encontrar respuestas a través de su rica narrativa e historia, pues aseguró que no es solo una película bonita, sino que está bañada con una trama interesante y maravillosa.

"No nada más se trata de hacer películas entretenidas y bellas, sino que también son necesarias las películas que te hagan pensar, te dan preguntas y esta película otorga preguntas impresionantes (...) Me gusta que la gente tenga grandes expectativas, uno hace lo que tiene que hacer con un montón de compromiso y amor, si encima tienes un equipo y compañeros de trabajo como los que yo me encontré, híjole, estas del otro lado", aseveró el exitoso artista escénico.