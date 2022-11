“Black Panther” y las escenas por las cuales es una película prohibida en China

“Black Panther: Wakanda Forever” goza de un arrollador éxito en taquilla en todo el mundo y la actuación de Tenoch Huerta como Namor fue elogiada, pero esto no la salvo de la censura en Asia como ha sucedido con otras películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) por algunas de sus escenas que hacen referencia a temas LGBT.

Aunque China significó uno de los países más importantes para Marvel por el nivel de audiencia que tenían con sus películas, la relación se fracturó cuando comenzó la censura y fue así como “Spider-Man: lejos de casa” fue la última que se proyectó, esta vez fue la cinta inspirada en las antiguas culturas mesoamericanas la que prohibieron.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la cinta no será proyectada en China debido a la referencia que hay en algunas de sus escenas sobre temas LGBT. Además, en Kuwait fueron eliminadas partes de la trama por el mismo motivo, así como el nacimiento de Namor y aquellas que hacen alusión a Dios.

Cintas de Marvel censuradas

Esta no es la primera vez que algunas películas de Marvel y Disney son censuradas en Asia, pues lo mismo ocurrió con “Thor: Love and Thunder” por la escena sobre una pareja homosexual al igual que en “Doctor Strange multiverse of Madness” y “Eternals”, que no fueron estrenadas en Arabia Saudita, Qatar y Kuwait.

La cinta en la que participó Salma Hayek fue censurada por el personaje de Phastos, interpretado por Brian Tyree Henry, debido a que está casado con Ben y protagonizan un tierno beso. A ésta se suma suma la escena íntima en la misma cinta, lo que generó gran escándalo en aquellos países.

Y es que en los Emiratos Árabes Unidos se considera ilegal la homosexualidad, algo por lo que una persona podría ser condenada a 10 años de prisión y 14 para los habitantes de Abu Dabi. El contenido que haga alusión al tema de la diversidad sexual, es mal visto ya que consideran que “motiva” a los ciudadanos a realizarlo.

