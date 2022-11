Black Panther: Wakanda Forever ¿Un homenaje para Chadwick Boseman?

Si aún no has visto Black Panther: Wakanda Forver, es hora de que vayas al cine, te compres unas palomitas tomes asiento y prepares tus dosis de paciencia para disfrutar de las casi 3 horas que dura la peli, (contando la escena post créditos, obviamente).

Si algo queda claro, es que Black Panther inició con la enorme responsabilidad de resolver el conflicto más dentro de la industria del UCM, y esa problemática es fue sin duda, la ausencia y deceso del actor estadounidense Chadwick Boseman, quién nos dejó un gran vacío el 28 de agosto del 2020, quién era protagonista y eje principal de la historia en Wakanda.

“Tengo un sentimiento encontrado con el hecho de que hacen un paralelismo muy cabrón entre lo que le sucedió a Chadwick Boseman y al personaje T´Challa, quién padece una enfermedad que no le dijo a nadie y que vaya fue una especie de una muerte silenciosa y que él se quedó con todo ¿no?” Oscar Uriel

En relación a este suceso vimos como se manifestó el hermano de Chadwick y expresó su inconformidad al darse cuenta que el personaje no fue recasteado ya que le hubiera gustado y a su hermano también que el personaje continuará, a pesar de que dicha decisión no recae en la familia sino en Kevin Feige.

ESCUCHA EL EPISODIO COMPLETO SOBRE WAKANDA FOREVER, AQUÍ:

“En general me gustó, debo confesarlo, no me pareció aburrida, también siento que le apuestan a hacer algo distinto de lo que estamos viendo de Marvel” Oscar Uriel