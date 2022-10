Hijos de Alfredo Adame reaccionan a la pelea del polémico conductor, no quieren saber de él: VIDEO

Fue el pasado miércoles 28 de septiembre cuando Alfredo Adame resultó herido luego de protagonizar una pelea, cuando de acuerdo con el polémico actor éste solo se acercó a ayudar a unas personas que se encontraban ahí tras una balacera en la que resultaron dos personas fallecidas.

Como resultado de esta pelea, Alfredo Adame tiene 4 fracturas en el pómulo, tres externas y una interna, además de un presunto desprendimiento de retina, luego de toda esta situación su ex esposa Mary Paz Banquells y los hijos que tienen en común ya reaccionaron al respecto.

Para nadie es un secreto la relación fracturada que existe entre Alfredo Adame, sus hijos y su exesposa Mary Paz Banquells, sin embargo, los tres coinciden en que no le desean el mal al polémico conductor luego de haber sufrido graves golpes en el rostro derivado de una pelea, sin embargo, en entrevista con varios medios de comunicación aseguraron que la pelea que sostuvo el actor y conductor no es algo que les incumba.

La primera en dar su postura fue Mary Paz Banquells quien señaló que lo verdaderamente preocupante es lo que sucede a plena luz de día en las calles de nuestro país en donde resultaron dos personas fallecidas y un hombre herido.

Por otra parte, Diego el hijo mayor del polémico conductor aseguró que no estaba enterado de lo que le había sucedido a su padre, sin embargo, aseguró que no es algo que le incumba, además cuestionó las razones por las que Alfredo Adame estuvo presente en ese momento pues es una situación que no lo incluía.

"Vi un video de que se había golpeado y nada más, no es algo que me incumba, no es algo en lo que yo me tenga que meter o que opinar entonces es cuestión de él y él sabe, no sé por qué estaba ahí si no era algo que lo incluía o que le incumbía; entonces, no sé", dijo Diego sobre su padre