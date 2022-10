Julión Álvarez sí estuvo en la plaza donde hubo una fuerte balacera, esto fue lo que ocurrió: VIDEO

Este fin de semana circularon videos en redes sociales del momento exacto en el que un grupo armado llega a una famosa plaza ubicada en Zapopan, Jalisco y comienzan a detonar sus armas, ¿el objetivo? presuntamente el cantante Julión Álvarez.

Y es que en uno de los videos que se hizo viral un hombre aseguró que iban por Julión, sin embargo, momentos más tarde el cantante aseguró que se encontraba bien, pero una vez en Pachuca el intérprete de “Ojos verdes” reveló que sí estuvo en la plaza momentos antes de la balacera.

Julión Álvarez se reunió con la prensa antes de subir al escenario en el palenque de Pachuca, ahí aclaró que efectivamente sí estuvo en la plaza Andares pero que no se dio cuenta de ningún tipo de movilización ni tampoco escuchó alguna detonación.

Y es que de acuerdo con el cantante, él citó a dos personas en una cafetería que está en esa plaza debido a que viajarían con él a su presentación en Pachuca, pero una vez que éstas llegaron se fueron del lugar en donde minutos más tarde se desataría una fuerte balacera.

“Yo cito a dos personas que viajaron conmigo para el evento de hoy, yo llego y me parqueo en el valet parking de la plaza. Le dije: ‘viejo, no me voy a bajar, nada más voy a esperar a dos personas y me muevo’, él me dijo dónde me estacionara y, en cuanto se suben, ya me voy al aeropuerto”, contó Julión a los medios de comunicación