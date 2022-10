Julión Álvarez: del machismo a un presunto atentado en su contra, estos son los escándalos del cantante

Este fin de semana se registró una balacera en un famoso centro comercial en Guadalajara, y en algunos videos que se viralizaron se escucha decir a un hombre que presuntamente el objetivo de los sicarios era el cantante Julión Álvarez.

Ante esto y minutos después que se viralizó el presunto ataque en contra del intérprete de “Ojos verdes”, éste por medio de un video en redes sociales desmintió dicha versión y reveló que se encontraba bien y en un avión rumbo a Pachuca, lugar en donde daría su show; luego de la confusión, usuarios han recordado que en los últimos años Julión Álvarez se ha visto envuelto en varios escándalos.

Los escándalos de Julión Álvarez

Y es que, quien fuera vocalista de la Banda MS, ha estado involucrado en varias polémicas, es por eso que haremos un recuento de algunas de éstas en las que de unas ha podido salir bien librado, mientras que de otras no ha tenido la misma suerte.

Machista y misógino

Quizá, esta sea una de las más recordadas pues el cantante de regional mexicano hizo un comentario sobre que las mujeres deben saber agarrar un trapeador.

“Me gusta (que las mujeres) sean muy damitas. Estoy educado a la antigüita, me agrada que les guste agarrar un trapeador, porque puede estar hermosa y ser buena para lo que sea, pero si no tiene ese detalle, pues para mí no sirve”, dijo Julión

Pocos conocimientos de cultura general

Durante una plática que tuvo con la prensa, fue cuestionado sobre lo que opinaba de Francisco Villa, esto por que se acercaba el aniversario luctuoso de José Doroteo Arango nombre real de este emblemático hombre de la historia de nuestro país, ante esto, Julión no supo que decir y algunos aseguran que solo “cantinfleó” con su respuesta.

"No, pues, quien viene siendo como un… no sé cómo decirle, es de los más representativos, de lo que es la República, de todas las naciones”, dijo evidentemente nervioso Julión Álvarez

¿Le bajó la novia a Valentín Elizalde?

Actualmente, Julión se encuentra casado con Nathaly con quien tiene dos hijas, sin embargo, ésta fue ligada sentimentalmente al fallecido Valentín Elizalde de quien fue novia por un tiempo.

Y aunque es mucha la insistencia en el tema, Julión aclaró los rumores que lo tachaban como de haberle bajado la novia al “Gallo de oro”, pues Julión y Nathaly se conocieron en el año 2011, un lustro después de la muerte del intérprete de “Lobo domesticado”, por lo que era imposible que Julión le “bajara la novia”.

Mira sus declaraciones a partir del minuto 01:00: 32

Lavado de dinero

Fue en 2017 cuando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América lo metió a la lista negra por su presunta participación en negocios ilícitos de lavado de dinero, por lo que su carrera se vio duramente afectada, pese a que todo señalaba al cantante de regional mexicano, éste desde un principio aseguró que lucharía por demostrar su inocencia.

El proceso fue largo, pues durante casi cinco años el cantante no pudo presentarse en Estados Unidos, y su música no podía ser reproducida en plataformas como Spotify, así como también sus redes sociales no podían ser verificadas.

Pero fue en mayo de este año cuando dio a conocer a los medios de comunicación que su nombre estaba limpio y fuera de aquella lista negra, demostrando su inocencia, por lo que nuevamente podrá reactivarse de todas las formas en la industria musical.

