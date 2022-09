Alfredo Adame: estas son todas las peleas que el conductor ha protagonizado

Este miércoles 28 de septiembre, el actor y conductor Alfredo Adame volvió a ser tendencia en redes sociales luego de reportar que éste se encontraba en la Fiscalía tras haber recibido varios golpes por parte de dos hombres en Tlalpan.

De acuerdo con el propio Alfredo Adame, se trató de un daño colateral luego del homicidio de un policía muy cerca de su casa, aunque el conductor no tiene nada que ver en este asunto, finalmente resultó con una fuerte lesión en la ceja, pero esta no es la única vez que el también actor se ha visto involucrado en peleas, es por eso que aquí haremos un recuento de éstas.

Foto: IG @adamereacciona

Las peleas de Alfredo Adame

Si bien, Alfredo Adame es recordado por sus trabajos en la televisión mexicana, en los últimos años ha estado involucrado en la polémica luego que se ha visto envuelto en varias peleas con otros famosos y hasta con personas que no se dedican al medio artístico.

Adame VS Carlos Trejo

Sin duda la pelea más recordada es la que sostuvo con Carlos Trejo y en la cual hasta había cita para que ambos pelearan, incluso se le llamó “la pelea del siglo”, se le dio cita a los medios de comunicación para dar detalles de este “magno evento”, mismo que nunca se llevó a cabo, sin embargo, durante la conferencia de prensa Adame salió con una lesión en el rostro pues los ánimos se calentaron y “el Cazafantasmas” le aventó una botella que se estrelló contra su rostro provocando una pequeña herida.

Adame VS Rey Grupero

A diferencia de lo que ocurrió con Carlos Trejo, en esta pelea no hubo golpes de por medio, pero su odio es más que evidente y es que todo comenzó cuando el ex de Cynthia Klitbo comenzó una campaña para dar a conocer las malas prácticas de un cirujano y advertir a nuevas posibles pacientes de éste, lo que provocó que Adame saliera en defensa del doctor, fue así como comenzó los dimes y diretes entre estos.

Pero los insultos acrecentaron cuando Adame se postuló para un cargo político y el influencer comenzó a pedir a la gente que no votaran por él pues salieron unos audios en donde el conductor dijo que iba a quedarse con dinero que presuntamente no le correspondía.

Adame VS Oskarín

Hace unos meses, Alfredo Adame ingresó a un reality show mismo del que resultó ganador, sin embargo, para que esto ocurriera tuvo que pasar de todo entre esto las inevitables peleas con sus compañeros, pero hubo una que tuvo con Oskarín que estuvieron a punto de llegar a los golpes.

Pues aunque el payasito hizo de todo para provocar al actor y conductor éste no cedió y evitó llegar a los golpes, pero la pelea se calentó los ánimos en el reality show.

Adame VS Abogado

Todo ocurrió cuando Alfredo Adame estaba dando una conferencia de prensa en donde hablaba de todo lo que pedía Carlos Trejo para la “pelea del siglo” el cual ha sido pospuesta en varias ocasiones, cuando de repente entre los asistentes se para el abogado de “El Cazafantasmas” acusando al actor de “tracalero” por lo que inmediatamente se hicieron de palabras y hasta llegar a los golpes.

Una vez más Adame quiso aplicar su ya famosa “patada bicicleta” pero esta vez no funcionó y no conectó ni un solo golpe, por lo que de nuevo las burlas y memes en redes sociales no se hicieron esperar.

Foto: Especial

Adame VS familia en calles de la CDMX

Sin duda esta ha sido una de las peleas más polémicas del actor y conductor pues las imágenes se hicieron virales ya que Adame protagonizó una pelea con una familia en las calles de la CDMX y se puede ver al polémico hombre manotear en contra de una mujer.

Y es que de acuerdo con Adame todo comenzó por un ligero choque el cual los reclamos se salieron de control, para luego terminar en una pelea en donde el conductor acusa a la mujer que aparece en los videos de querer robarle su celular, una vez más ésto fue causa de memes y burlas en redes sociales.

Foto: Especial

Adame VS Andrea Legarreta

De las peleas más polémicas que ha protagonizado en televisión, pues aquí comenzaron los indicios de la violencia y machismo del conductor cuando en pleno programa en vivo (cuando fue conductor del programa Hoy) llamó “perra” a Andrea Legarreta, esto indignó y molestó a la conductora, pero el problema entre ellos no terminaría ahí, pues años después siguieron las ofensas para la exintegrante de “Fresas con Crema”.

Pues años después Adame ofreció una entrevista en donde señaló a Andrea Legarreta de ser mala compañera y de haberle sido infiel a Erik Rubín con un alto ejecutivo de la televisora, esto provocó el enojo de la conductora quien tomó la decisión de actuar legalmente en contra del polémico conductor.

Adame VS Laura Bozzo

Aunque su enemistad tiene muchos años, fue finalmente cuando Alfredo Adame accedió a asistir al programa “Laura sin censura” cuando todo entre ellos explotó con amenazas.

Y es que la peruana no se guardó nada en contra de Adame por lo que éste tampoco se dejó y amenazó con pedir que la corran del país y muy enojado salió del foro de televisión en donde se grababa el programa.

Adame VS sus hijos

Sin duda es una de las peleas más fuertes e importantes que Adame ha protagonizado pues actualmente está alejado de sus hijos, los cuales procreó con su ex esposa Mary Paz Banquells con quien también sostuvo fuertes peleas.

Y es que Adame no apoyó las preferencias sexuales de su hijo Sebastián y en alguna ocasión éste se dijo triste de ver a su papá involucrado en tantas polémicas pero prefiere mantenerse alejado de él, cabe recordar que el conductor se alejó de sus hijos pues éste aseguró que solo lo buscaban por dinero.

Sin embargo, durante su estadía en un reality show con lágrimas en los ojos pidió a sus tres hijos Diego, Sebastián y Alejandro una oportunidad para arreglar sus diferencias y reiteró el amor que les tiene, pero esto no ocurrió y hasta reveló haber desheredado a sus hijos.

Además de todas las peleas antes mencionadas, Alfredo Adame ha protagonizado otras peleas con Gustavo Adolfo Infante, Laura Zapata y Diana Golden, con esta última estuvo casado antes de contraer nupcias con Marypaz Banquells con quien también no se divorció en buenos términos.

