VIDEO | “Por metiche, pa' que se mete a grabar”: Gustavo Adolfo Infante tras golpiza a Alfredo Adame

La tarde de este miércoles se dio a conocer que Alfredo Adame volvió a ser tendencia en redes sociales después de que recibió una brutal golpiza de parte de dos sujetos por presuntamente grabar a las víctimas de un tiroteo ocurrido cerca de su casa, ubicada al sur de la Ciudad de México.

En sus primeras declaraciones, el ex galán de telenovela explicó que posiblemente tiene la retina desprendida debido a que no puede ver con el ojo derecho. "Seguramente, me va a ver un médico legista. Mi herida es la ceja derecha y abajo del ojo. Seguro tengo desprendimiento de retina, porque no veo absolutamente nada", mencionó para las cámaras de Venga la Alegría.

Al ser una persona que se ha metido en varias polémicas y que tiene pleito casado con varios famosos, no tardaron en aparecer las declaraciones de algunos. En este caso, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, quien tiene demandado penalmente al conductor, expresó que eso le pasó por "metiche" y "faltarle el respeto a una persona muerta".

¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante de Alfredo Adame?

Como era de esperarse, el conductor de De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante dio la noticia de la golpiza de Alfredo Adame en su espacio; mencionó que qué bueno que las cosas ocurrieron cuando él se encontraba al aire porque el actor sería capaz de señalarlo como responsable.

A pesar de que ambos no se pueden ver ni en pintura, el comunicador dijo que espera que las heridas no tengan secuelas como el desprendimiento de retina, no le desea el mal:

"Trae un golpe tremendo en el ojo derecho. Él está diciendo que es desprendimiento de retina, ojalá que no, porque a pesar de que lo vomite yo, no lo soporte a este cuate, no se le desea el mal a nadie. La violencia genera violencia" Gustavo Adolfo Infante, periodista

En este caso, los conductores del programa vespertino aseguraron que Alfredo Adame no tenía necesidad de entrometerse en el caso que involucró a dos personas fallecidas, pues les faltó al respeto con su teléfono celular. En este caso, el comunicador reiteró que el famoso necesita ayuda psiquiátrica debido a que siempre se está metiendo en problemas

"Este señor va por la vida generando violencia, retándose a golpes con otras personas. ¿Dónde cree que vive? Lo he dicho un millón de veces y lo toman como de risa: es un señor muy peligroso. Ahora, es un daño colateral, Adame fui ahí, pero también por metiche, para qué se mete a grabar a gente muerta", dijo Gustavo Adolfo Infante.

SIGUE LEYENDO:

FOTO | Dulce Soltero enloquece Instagram con su outfit castigador, las medias caladas y minifalda fueron un éxito

FOTO | La NASA capta los "huesos" de galaxia espiral con ayuda del telescopio espacial James Webb

Hailey Bieber revela detalles de su vida íntima con Justin Bieber y habla por primer vez de Selena Gomez