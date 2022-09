Hailey Bieber revela detalles de su vida íntima con Justin Bieber y habla por primer vez de Selena Gomez

Sin pelos en la lengua, la modelo Hailey Bieber habló sobre su relación matrimonial con Justin Bieber. Incluso ofreció detalles que pocas personas en su condición de famosos se atreverían a dar, pues tocó el tema de su sexualidad sin temor a las reacciones que se pudieran generar al respecto.

Fue durante la entrevista que le concedió a Alexandra Cooper para su podcast "Call Her Daddy" donde la esposa del cantante se mostró más que madura al hablar de su intimidad así como del papel que ha tenido Selena Gomez, expareja del cantante de origen canadiense.

Aunque aclaró que el tema de la sexualidad le divierte, también se siente rara debido a que sabe que sus padres la escucharán con toda seguridad. En este caso, aseguró que su intimidad la viven al máximo durante las noches, aunque ella tiene un gusto particular por echarse la mañanera y no precisamente la del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La pareja contrajo nupcias en el 2018 (Foto: IG @evanpaterakis)

¿Qué fue lo que dijo Hailey Bieber sobre su intimidad con Justin Bieber?

Entradas en el tema, hubo muchas preguntas que respondió con toda sinceridad (o eso es lo que hizo parecer), pues aseguró que aunque a muchas personas les funciona hacer un trío, ella no se atrevería a llegar a eso con Justin Bieber. "No. Es divertido porque siento que esas ideas pueden ser muy divertidas y suenan realmente emocionantes... no funciona para nosotros dos", aseguró.

Pero la pareja dinamita no carece de imaginación a la hora de encerrarse en la recámara, pues han explorado diversas posiciones gracias a la confianza que se tienen, pues todo lo que experimentan la hace sentir muy cómoda. En este caso, confesó que le "gusta el estilo perrito" y no el clásico misionero.

Justin y Hailey tienen una sana intimidad (Foto: IG @rorykramer)

¿Qué dijo sobre Selena Gomez?

Tras preguntarle sobre si se relacionó sentimentalmente con Justin Bieber cuando tenía un noviazgo con Selena Gomez, lo negó de manera tajante, pues se considera una persona respetuosa y no caería en ese tipo de acciones, además de que no le interesa. De igual manera entiende que existe confusión sobre la línea de tiempo, pero aseguró que ha estado "involucrada con él desde que tenía 18 años".

En cuanto a los fans de la cantante les dijo que no están obligados a que les guste, pero pase lo que pase siempre debe existir un respeto de ambas partes. En este caso, dijo que como cualquier persona tiene problemas, sentimientos y corazón, por lo que pidió que no la atacaran sin razón.

Justin Bieber y Selena Gomez tuvieron una larga relación sentimental (Foto: Jason Merritt)

