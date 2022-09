Una joven estudiante se identifica como gato y en su escuela la apoyan con su comportamiento felino

Una singular situación se vive en la ciudad de Melbourne, Australia, pues una adolescente dejó a todos con el ojo cuadrado tras identificarse como ¿gato? Así es, la joven se volvió tendencia por dicha particularidad además de recibir el apoyo de sus padres, quienes consideran que se encuentra en un proceso de autodescubrimiento.

Es natural que una persona con características especiales recibe de manera incondicional el amor de su núcleo familiar; sin embargo, aún deben enfrentarse a la vida misma. En este caso, la chica también ha sido apoyada por las autoridades de su colegio de acuerdo con el medio The Herald Sun.

El asunto le dio la vuelta al mundo debido a la postura de la institución educativa, pues su argumento se basa en que "a los estudiantes se les permite actuar con identidades animales en las escuelas en un intento por satisfacer sus necesidades de salud mental", de acuerdo con lo afirmado por el diario.

"Mientras los estudiantes hagan su trabajo escolar y no sea motivo de distracción para sus compañeros" podrán actuar como quieran, señaló.

La historia fue confirmada por una fuente cercana a la familia de la estudiante de octavo grado de la escuela privada, quien aseguró que este tipo de comportamientos se están normalizando debido a que cada vez hay más personas que se identifican como lo que quieren; se les como "furries" que se centra en el gusto por el contenido que gira o incluye animales antropomórficos, ya sea en novelas, cómics, programas animados, videos o arte en general.

¿Realmente es cierta la historia?

Los hechos han sido puesto en tela de juicio, pues hasta el momento la escuela no se ha pronunciado y tampoco se ha confirmado la asistencia de la joven en el plantel. Medios como "6 News" recordaron que The Herald Sun ya ha tocado el mismo tema en otras ocasiones, pero "la escuela no corroboró el relato".

En ese momento se dijo que los alumnos pertenecían a la escuela Brisbane Girls Grammar, pero fue el Media Watch de ABC quien desmintió los hechos.

