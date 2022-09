VIDEO | Karely Ruiz se enferma de manera repentina, asegura que tiene mucha debilidad

A pesar de que en las redes sociales existen muchas jóvenes que hacen contenido para sus canales, no hay otra que haya ganado tanta popularidad como Karely Ruiz, quien desde que ingresó a la televisión de Monterrey, Nuevo León, comenzó a tatuar su nombre en la mente de los internautas.

Convertida en toda una celebridad e influencer, la ex estudiante de enfermería se ha dedicado en cuerpo y alma a nutrir las mencionadas carreteras de información con videos y fotografías donde da cuenta de su vida personal. Esto, en gran medida lo realiza para captar más suscriptores a sus cuentas de OnlyFans, donde es considerada como una de las reinas.

Sin embargo, la vida nocturna, permanecer tanto tiempo en minifalda y blusas de breve tela ya hicieron su efecto y ahora Karely Ruiz se encuentra enferma. A pesar de eso, ella continúa haciendo contenido para sus canales con una sonrisa, aunque sienta una extraña debilidad física que le impida hacer más actividades.

A través de sus historias de Instagram, Karely Ruiz le platicó a sus contactos que se encuentra enferma de manera inexplicable, pues los síntomas le llegaron de la nada. Aunque sólo mencionó que sentía debilidad, no ofreció mayor detalle sobre lo que pudiera tener. Por suerte para ella, le llegaron una infinidad de comentarios donde le subieron el ánimo con palabras afables, algo que agradeció con el corazón.

El anuncio lo dio tras darle publicidad a una empresa y modelar un conjunto deportivo de color rosa l cual la dejó enamorada. A pesar de ello, se calificó como una persona responsable debido a que está al pie del cañón con las menciones acordadas, además de asistir al salón de belleza e ir al supermercado.

"Y pues enferme y enferma, pero sí responsable con mis cosas. Voy a ponerme pestañas, voy a ir con mi ginecóloga, voy a ir al super. Tengo muchas vueltas que hacer el día de hoy. Para el gimnasio no me siento muy bien porque me siento débil. Se me hace que voy a decir que me inyecten porque me siento realmente mal. O sea, débil. No sé, de un día a otro me sentí mal, no sé qué esté pasando con mi vida"

Karely Ruiz, influencer