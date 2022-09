Karely Ruiz impacta con atrevido vestido y rompe la red

Karely Ruiz aprovechó la noche de este sábado para salir de antro a días de haber terminado su noviazgo con Pablo Cantú, con quien tuvo un intenso romance que lo hacían ver cada vez que Karely publicaba contenido en sus redes. Pero parece que la estrella de OnlyFans dio vuelta a ese episodio de su vida al postear una serie de fotos donde luce un atrevido vestido naranja con vivos multicolores.

Lo anterior lo dio a conocer la guapa influencer a través de una de sus historias de Instagram donde anunció que se iba de antro con “las mismas botas” negras y largas. Además compartió las fotografías donde luce el vestido entallado, corto y con poca tela con el que consiguió romper la red.

“Pues ya me voy de antro y me puse las mismas botas y ¿qué?. Tengo para comprarme muchas, pero estas se me hacen bonitas”, dijo la regiomontana, quien recordó que está soltera y muy enamorada:

“Yo siento que no me veo tan bien, me hace falta ‘culishi’. ¿Cómo están? Estoy soltera, enamorada de la vida”, Karely Ruiz.

Karely manda mensaje especial

Karely y su vestido de impacto. Foto: IG

La conquistadora de OnlyFans posteó fotografías con su mismo outfit donde modeló con sensuales poses donde resaltó el contorneado cuerpo que tiene. En la misma serie de imágenes, la famosa regiomontana mandó un mensaje especial:

“Me gustas mi amor y yo ati? (sic)”.

La respuesta de los seguidores de Karely no se hizo esperar, entre ellos de otros influencers como Ana Paula Saenz quien dijo “Wow”, o el mismo Sargento Rap que le dedicó el emoji de la llama de fuego, o la modelo y cosplayer brasileña Victoria Matosa que le comentó “Preciosa” junto con un emoji de la carita con ojos de corazón.

Karely salió de antro con ese vestido. Foto: IG

Hace unos días, Karely reveló que había terminado su relación amorosa, por lo que se confirmaron los rumores, ya que la interacción que la influencer tenía en las redes con su entonces novio fue decayendo hasta no haber nada más.

Karely dio a conocer su decisión en un video en su TikTok en la que se escucha un audio que dice "No tengo novio, estoy feliz y soltera, enamorada de la vida”, tal como lo dijo en su publicación de este sábado por la noche previo a salir de antro.

Karely en su historia de IG dando su mensaje. Foto: IG

