TikToker se toma fotos junto a Karely Ruiz y lo descubre su jefa: “¿Y tú cómo trabajas?”

El video de un TikToker que se tomó una selfie junto a Karely Ruiz se ha convertido en uno de los más exitosos de este fin de semana debido a las reacciones y decenas de comentarios que los usuarios le han realizado.

En el clip el usuario de TikTok Jesús Gómez (@soyjesusgomez_) decidió compartir una fotografía que se tomó junto a la influencer y modelo regiomontana y contó en su historia que su jefa lo descubrió y le llamó la atención.

“¿Y tú cómo trabajas?” fue el mensaje que vía WhatsApp le envió su jefa luego de darse cuenta de esta acción, el cual acompañó con una foto de la cámara de seguridad del establecimiento.

Video de TikToker junto a Karely Ruiz se viraliza en redes

La escena ocurrió esta semana en un centro de atención a clientes de una compañía de celular ubicada en una plaza comercial, sitio hasta donde acudió Karely Ruiz acompañada de su novio para solicitar información acerca de su plan de telefonía.

Karely Ruiz sorprendió a un joven al llegar a pedir informes acerca de un plan de celular. FOTO: Especial

En el lugar la modelo fue atendida por el joven del video, Jesús, quien sorprendido por verla no quiso dejar pasar la oportunidad de pedirle una fotografía, petición ala que accedió amablemente.

En el video de TikTok se ve al empleado posar para una selfie junto a una sonriente Karely Ruiz. "Yo bien feliz tomándome fotos" se lee al inicio del clip. Sin embargo, con lo que no contaba es que su jefa lo estaría observando desde la cámara de vigilancia del establecimiento, ubicado en Monterrey.

El TikToker decidió pedirle una selfie a Karely Ruiz. FOTO: Especial

Una vez que la influencer regiomontana y su novio se marcharon, Jesús Gómez recibió un mensaje vía WhatsApp de su superior en donde le compartió una fotografía de la cámara de seguridad del negocio, en la que se aprecia el momento justo en que se toma la selfie con la popular modelo de OnlyFans.

El clip acumula casi 4 millones de reproducciones

“¿Y tú cómo trabajas?” es el texto que se puede leer en la aplicación de mensajería, captura que el joven decidió compartir en su video de TikTok. Una vez publicada la historia en la red social se volvió un rotundo éxito y hasta ahora acumula casi 4 millones de reproducciones, más de 244 mil "Me gusta" y casi 500 comentarios.

La escena fue presenciada por su jefa desde la cámara de seguridad del negocio. FOTO: Especial

"Vaya que suerte tienen algunos"; "Te hubieras salido de ahí a abrazarla"; "Dios tiene sus favoritos"; "Me podrá despedir pero ya me tomé la foto con Karely y desfotografia no hay"; "Hay que agradecer a la encargada por la foto desde otro ángulo y pedirle el vídeo"; "Y valió la pena ? Él: valió cada minuto"; "Despedido pero alegre" y "La felicidad de uno es la envidia del otro", han sido solo algunos de los mensajes que fueron publicados en el video.

Entre los cientos de comentarios, algunos usuarios le preguntaron al joven acerca de qué había ocurrido después del regaño de su jefa, por lo que decidió publicar otro clip en donde explicó la otra parte de la historia, lo que ocurrió después de conocer a la celebridad de OnlyFans.

"Parece una Barbie"

“Esto fue en Monterrey, Nuevo León. La chica venía con su novio, su novio vino a pedir información sobre su plan”, explicó en le video; “Ella se quedó en una maquinita de peluches. En su momento no la reconocí, hasta que una chica del local de enfrente le pidió una foto. Yo no sabía si era o no era, hasta que entró y se puso al lado de su novio”.

En un segundo video el TikToker narró qué ocurrió después que se fue la modelo. FOTO: Especial

Jesús declaró que al tener frente a él no supo cómo reaccionar: “No sabía cómo reaccionar, le brindé la información más detallada que pude, y ya cuando se iban, la chica iba como seria y dije: ‘No creo que quiera una foto conmigo, pero se la voy a pedir’. Le dije y me dijo: ‘Sí, está bien’”, contó.

El TikToker destacó la amabilidad de Karely Ruiz: “La chica es amable, muy linda, muy guapa y, sobre todo, parece una Barbie”. Respecto a lo ocurrido con su superior, el joven contó que después que se retirara la modelo del negocio le preguntó que a qué haía ido al local.

“En cuando se fue (Karely Ruiz), subí la foto y fue cuando mi encargada me mandó los mensajes, me dijo que a qué vino, que hace aquí y le comenté lo que le estoy comentando a ustedes. Me mandó las fotos de las cámaras, pero yo recorté el mensaje, abajo decía muchos ‘Jajaja’. Pero haya sido cierto o en broma, me fui contento porque conocí por fin a Karely Ruiz”, concluyó el TikToker.

