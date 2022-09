VIDEO demuestra como Selena Gómez sí pidió a sus fans un alto al "hate" contra Hailey Bieber

Los nombres de Hailey Bieber, Selena Gómez y Justin Bieber han estado dentro de las principales tendencia del día, luego que la modelo habló por primera vez sobre la relación que su actual esposo y la cantante sostuvieron desde el 2011 y con una larga historia de rupturas, reconciliaciones y perdones; sin embargo, sus declaraciones no le han hecho mucha gracia a los fans de la también actriz, quienes no dudaron en salir a defenderla.

Uno de los mayores roces entre los fandoms de los famosos es que este año Selena Gómez estrenará su documental "My mine and me" y las declaraciones de Hailey Bieber ya fueron vistas como una presunta defensa al adelantarse a lo que el proyecto de la contante incluirá. Y desde la tarde de este martes la modelo y esposa de Justin Bieber se volvió viral en redes sociales por el adelanto de un podcast (que por din se estrenó esta mañana) en el que aseguró que contaría su "verdad" detrás de toda la polémica que la acusa de ser la tercera en discordia y "robarle" el novio a la intérprete de "Lose You to Love Me".

Ahora con el podcast recién estrenado una de las confesiones que más ha llamado la atención de la también sobrina de Alec Baldwin es que aparentemente nadie hizo nada para detener el "hate", críticas y ataques constantes a los que se enfrentó por parte de los fanáticos de la exnovia de su esposo. Y aunque la polémica ha desatado todo tipo de comentarios en redes, hay quienes afirman que sacaron de contexto las palabras de Hailey; mientras tanto, los seguidores de Selena ya salieron a defenderla.

¿Por qué inició la polémica?

Durante la conversación una de las preguntas que salieron a la luz fue: "En algún punto Justin o alguien, literalmente cualquiera, ¿alguna vez pidieron ayuda a su ex para ponerle fin al acoso que sus fans te sometieron?", a lo que la modelo y mejor amiga de Kendall Jenner simplemente respondió "no". A pesar de ello más adelante precisó que conociendo la reacción del público, muy probablemente la cantante sabría que sus peticiones no habrían sido de mucha ayuda.

"Lo que podría decir es que ella ha estado en la industria por más tiempo que yo y quizás ella sabía acerca de que eso no arreglaría nada. No tengo expectativas, nunca esperaría que alguien hiciera eso por mí; ella no me debe nada, ninguna merece nada de la otra, excepto el respeto, yo la respeto mucho. Si ella considera que eso es algo necesario sería asombroso", dijo.

Por supuesto, el comentario de la esposa de Justin Bieber resulto desafortunado para gran parte de los fans, pues recordaron una vieja transmisión en vivo que Selena Gómez hizo en la que pidió a sus millones de seguidores de Instagram que detuvieran el acoso contra la modelo y el video no tardó nada en volverse viral en Twitter, donde el enfrentamiento continúa.

"Hailey Bieber sobre si alguna vez pidió a Selena que pusiese fin al 'acoso' de sus fans: 'No'. De todas maneras, esto hizo Selena Gómez tras el éxito de LYTLM", se lee en el tuit con el video que ya cuenta con más de tres millones de reproducciones.

En el video se demuestra que Selena Gómez sí pidió a sus fans un alto al "hate" contra Hailey Bieber: "Sean amables con todos, no importa cuál sea la situación. Si son mis fans no sean groseros con nadie, por favor. No vayan y digan cosas que sientan en el momento, por mí", dijo ante 106 mil espectadores.

