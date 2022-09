Justin Bieber suspende por segunda vez su gira por problemas de salud: “Me pasó factura”

Justin Bieber ha generado gran preocupación entre sus fans debido a su estado de salud que se ha complicado en los últimos meses, algo por lo que decidió suspender por segunda ocasión su gira debido a que los conciertos le “pasaron factura”.

En junio pasado el cantante canadiense canceló algunos de sus conciertos luego de que fuera diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt que le provocó una parálisis facial. Aunque volvió a los escenarios en julio, este martes 6 de septiembre anunció que lo suspenderá nuevamente.

Justin Bieber suspende concierto. Foto: IG @justinbieber

A través de sus redes sociales, el intérprete de “Baby” señaló que, pese a sus esfuerzos, los últimos conciertos afectaron su salud y por ello ha decidido suspender su gira: “El pasado fin de semana, actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil. Tras bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta de que necesitaba priorizar mi salud”.

"Por ahora, voy a tomarme un descanso de las giras. Estaré bien, pero necesito tiempo para descansar y estar mejor. Estoy muy orgulloso de haber llevado este espectáculo y nuestro mensaje de 'Justicia' por el mundo", añadió en el comunicado.

Síndrome Ramsay Hunt

De acuerdo con Mayo Clinic, el síndrome Ramsay Hunt es una “erupción dolorosa alrededor del oído, en la cara o en la boca” que sucede cuando el virus de la varicela-zóster infectar un nervio en la cabeza. Entre los síntomas destacan dolor en el oído y tímpano por una erupción en el conducto auditivo externo, hipoacusia en un lado y vértigo.

"Como pueden ver, este ojo no está parpadeando. No puedo sonreír en este lado de mi cara, así que tengo una parálisis completa en este lado de mi cara (…) Es por este virus que ataca el nervio de mi oído y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis", fueron los detalles que dio Justin Bieber en un video compartido en sus redes sociales.

Sobre los boletos vendidos para la gira que suspendió, la productora Move Concerts Argentina informó que la devolución de los boletos se realizará de manera automática entre el 12 y 23 de septiembre próximos, detalló la agencia EFE.

SIGUE LEYENDO:

Ramsay Hunt: El doloroso síndrome que padece Justin Bieber; ¿cuáles son los síntomas?

Hackean cuentas de YouTube de Justin Bieber y el novio de Kylie Jenner; ¿Quién es el culpable?