Ramsay Hunt: El doloroso síndrome que padece Justin Bieber; ¿cuáles son los síntomas?

Para nadie es secreto que Justin Bieber ha mantenido una batalla constante con su salud en los últimos años. Además de padecer la enfermedad de Lyme, el cantante canadiense ha sufrido problemas de ansiedad y depresión, lo que lo ha llevado a internarse en clínicas de rehabilitación. Hoy anunció que padece el síndrome de Ramsay Hunt.

Con la cara visiblemente paralizada del lado derecho, el cantante pidió a sus seguidores que oren por él y anunció la cancelación de su serie de conciertos en Estados Unidos:

"Como pueden ver en mi cara tengo este síndrome llamado Ramsey Hunt, y proviene de un virus que ataca los nervios en mi oído y en mi cara, lo que me ha causado parálisis. No puedo sonreír y no puedo parpader bien. No soy físicamente capaz de dar los conciertos que tenía programados".