Alfredo Adame: Abren carpeta de investigación contra el conductor por "lesiones en riña"

El conductor Alfredo Adame vuelve a hacer noticia luego de que se diera a conocer que fue brutalmente golpeado al sur de la Ciudad de México, específicamente en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con la declaración del propio conductor, fue agredido físicamente por dos sujetos que le habrían ocasionado un desprendimiento de retina, pues según él no tenía visión en uno de los ojos.

Tras el conato de bronca Adame de inmediato se dirigió a levantar una denuncia ante las autoridades correspondientes. Sin embargo, en las recientes horas trascendió que abrieron una carpeta de investigación contra el colaborador de televisión por el delito de "lesiones en riña".

Cabe señalar que previamente habían detenido a dos hombres, acusados de agredir físicamente al conductor.

Fue el propio actor el que se comunicó a “Venga la Alegría” para denunciar la agresión de la que había sido víctima y también explicó que todo este asunto fue un daño colateral de una fuerte movilización policiaca que hubo en los alrededores de su casa ocasionado por un homicidio, en el cual, no tiene nada que ver, no obstante, señaló que sufrió heridas de consideración pues tenía abierta la ceja y cree que posiblemente tenga desprendida la retina debido a que no tenía visibilidad en uno de sus ojos.

En otro momento de su relato, Alfredo Adame señaló que en los momentos siguientes intercambió algunos golpes con el hombre, sin embargo, aseguró que un segundo hombre lo atacó por la espalda. “llegó uno por atrás, cobarde, estaba con él y me avienta un puñetazo, un campanazo que me rompió seguramente la retina, tengo una herida en la ceja de 6 u 8 puntadas y seguramente la retina me la desprendió, y a la hora que me da el trancazo me caigo y me empiezan a patear entre los dos”, señaló.

El actor presentó su denuncia

Cuartoscuro

El también político, señaló que hay videos de la agresión de la que fue víctima y aseguro que procederá de manera legal en contra de sus agresores, incluso, detalló que se encontraba en las instalaciones de la fiscalía para interponer una denuncia por lesiones, además, alarmó al revelar que debido a los golpes había perdido la visibilidad en uno de sus ojos.

“Ahí están los videos, está todo y entonces los policías se dejaron venir, los agarran y ahorita ya estoy en la Fiscalía Tlalpan 3 porque les voy a levantar la denuncia por lesiones, injurias, amenazas y por todo, yo solo les pregunté si necesitaban algo y me comenzaron a golpear, me va a ver el médico legista y a partir de eso ya me van a coser y todo el rollo, seguramente traigo desprendimiento de retina porque no veo absolutamente nada con el ojo derecho”, finalizó.

