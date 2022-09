Carlos Trejo reacciona a la golpiza que recibió Alfredo Adame

Alfredo Adame regresó al camino de la polémica después de que se informó que recibió una fuerte golpiza de parte de dos hombres por supuestamente haber grabado a dos víctimas de un tiroteo suscitado cerca de su domicilio, ubicado al sur de la Ciudad de México. Esto, como era de esperarse generó reacciones de parte del mundo del espectáculo.

En los últimos años, el ex galán de telenovelas se ha visto envuelto en diversos escándalos personales, así como por su enemistad con varios personajes. En este caso no tardó en manifestarse su archirrival Carlos Trejo, quien no lo puede ver ni en pintura y con quien tenía pactada una pelea a golpes.

En este caso, el conocido "Cazafantasmas" dijo que el problema de Alfredo Adame, el cual podría valerle el desprendimiento de la retina, no le sorprende debido a que para él tiene varias denuncias por "cuestiones de lavado de dinero y negocios sucios", hecho por el cual tiene varias denuncias, de acuerdo con El Universal.

Para Carlos Trejo, las cosas se hubieran evitado si las autoridades atendieran las denuncias que el también conductor tiene en su contra. De igual forma se le hizo muy raro todo lo que pasó y no cree para nada en la versión que dio el famoso a los medios de comunicación.

¿Quién más opinó sobre la golpiza de Alfredo Adame?

El tema fue tratado por Gustavo Adolfo Infante a través de su programa De Primera Mano. Cabe destacar que el periodista es otro personaje con el que no se puede ver ni en pintura al grado de tenerlo denunciado de manera penal. Sin embargo, dijo que aunque Alfredo Adame recibió golpes de consideración, espera que no derive en algo más grave.

"Trae un golpe tremendo en el ojo derecho. Él está diciendo que es desprendimiento de retina, ojalá que no, porque a pesar de que lo vomite yo, no lo soporte a este cuate, no se le desea el mal a nadie. La violencia genera violencia", mencionó el comunicador.

Después de tratar de hacer un análisis junto con sus compañeros, Gustavo Adolfo Infante dijo que el histrión va por la vida generando violencia y retándose a golpes con otras personas por lo que volvió a calificarlo como una persona peligrosa. En este caso dijo que lo que le pasó por "metiche", por andar grabando gente muerta.

