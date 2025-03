Peso Pluma confirma relación con Kenia Os en pleno concierto al llamarla "mi novia" y las redes estallan | VIDEO

¡Ya no ocultan su amor! Peso Pluma acaba de confirmar su relación de noviazgo con Kenia Os, esto tras meses de especulación de los fans al verlos muy cariñosos y compartiendo no sólo eventos relacionados al índole de la música; sin embargo, hasta hace unas horas los cantantes mexicanos no habían querido confirmar o descartar un vínculo sentimental. Pero la noche del sábado Hassan Emilio Kabande Laija, confirmó que entre ellos ya no sólo hay amistad, sino también amor.

Este fin de semana Peso Pluma se presentó en el festival de música Rolling Loud, donde hizo historia al ser el primer latino y mexicano fuera del género de Hip-Hop en presentarse en el evento celebrado en el SoFi Stadium en Inglewood, California, Estados Unidos. Luego de interpretar grandes éxitos como "Tommy & Pamela" o gritar frases como "arriba México, carbro***", el cantante de corridos tumbados se tomó un momento para presentar a Kenia Os como su novia.

Momentos antes de conquistar a los más de 70 mil asistentes a este festival de música, según la capacidad del estadio, al cantar "Rari" por primera vez, el mexicano alzó el micrófono para confesarles a sus fans que sí está en una relación sentimental con la cantante de "Males decisiones". Cabe destacar que sus palabras fueron precisamente para hacerles saber que cantaría su recién lanzamiento en el que su pareja fue la estrella de la portada, posando desde un Ferrari blanco, además de la portada del sencillo.

"Este sencillo le gusta mucho a mi novia. Ahí te va un beso, mi amor", dijo Peso Pluma frente a todos sus fans, despertando así la emoción de todos luego de que comenzara a sonar el tema "Rari".

Hasta hace unos días estas imágenes y mensajes de los cantantes eran sólo especulaciones de un romance. (Foto: IG @pesopluma)

Peso Pluma presenta a Kenia Os como su novia en el Rolling Loud

La noche del 15 de marzo durante su presentación en el Rolling Loud, la Doble P hizo oficial su noviazgo con Kenia Os, pues momentos antes de cantar "Rari", la llamó "novia" y le mandó un beso. Este momento no sólo hizo estallar el SoFi Stadium, sino también las redes sociales, pues los fans de los dos cantantes reaccionaron al momento.

Esta es la primera vez que alguna de las dos partes se posiciona sobre el romance que lleva meses desatando la polémica, tan sólo hace un par de semanas, la exyoutuber desató un caos en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde se negó a responder las preguntas de la prensa.

"Vivan los novios", "nomas cuídamela mucho", "se ven lindos, dure lo que deba durar son felices", "no hacía visto eso por nadie", "viva el amor", "ya lo confirmó", "ay, el amor", "Ahí te hablan Kania", "es la primera vez que escucho decirle 'mi novia'", "ojalá tengan hijos y estos sí duren", "con razón la puso en la portada y en el videoclip" y "qué tierno es con mi Kenia", son algunos de los comentarios de los fans.

Hasta el momento Kenia Os no ha reposteado este momento en sus cuentas oficiales, sin embargo, en una historia de Instagram dejó en claro que ella estuvo presente en el concierto, pues subió un video de la presentación de Peso Pluma en la que le demostró lo orgullosa que está: "Hoy hiciste hiostoria", escribió la cantante.