Álvaro Henríquez le dedica "Amor violento" a Julieta Venegas y lo tunden en redes | VIDEO

El Festival REC 2025, en el Parque Bicentenario de Concepción, vivió un momento bastante peculiar que no tardó en volver viral. Álvaro Henríquez no dudó en recordar su romance con Julieta Vengas, pero lo hizo de una forma bastante peculiar, ya que el artista chileno le dedicaría 'Amor violento' a la cantante mexicana y con quien estuvo casado hasta el 2003, es decir, hace más de 20 años que se terminó esa relación de pareja.

Los fans de Julieta no dudaron en reaccionar tras escuchar que el chileno le dedicó un espacio completo a su exmujer y de paso expresaba que la seguía amando. Se tiene que mencionar que los dos artistas se reencontraron este fin de semana, puesto que los dos se presentarían en el Festival REC 2025. Este reencuentro pudo ser el que llevó a Álvaro a recordar aquellos años en los que estuvieron casados.

Álvaro Henríquez de Los Tres en #REC2025 dedicándole “Amor violento” a “la querida y amada” Julieta Venegas… el hombre con más fe y audacia del continente. A ver cual le dedica la mexicana cuando suba al escenario. pic.twitter.com/3jtmLrClq3 — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) March 16, 2025

Fans de Julieta Venegas arremeten contra Álvaro Henríquez tras Festival REC 2025

Las redes sociales no dudaron en reaccionar a lo ocurrido en el Festival que se realizó en Chile, para ser más precisos en el Parque Bicentenario de la Concepción. Los internautas aprovecharon para hacer memes y comentar sobre lo ocurrido. Lo que es una realidad es que nadie, en el el festival y los que estaba disfrutando del evento por la transmisión en streaming se podrían creer lo que había hecho el artista chileno.

La reacción de los fans al escuchar la dedicatoria para Julieta Venegas (X: barbaratorozas)

Otros fans recordaron que Julieta Venegas se presentará este domingo en el Festival REC, por lo que podría responder a la canción que le dedicó Álvaro Henríquez. Los fans de la cantante mexicano aseguran que el chileno le fue infiel, por lo que Julieta podría estar preparando una venganza donde incluya el nombre de Paquita la del Barrio o, por qué no, una canción de la leyenda de la música Mexicana que en paz descanse.

Fans aseguran que Julieta podría dedicarle una canción de Paquita la del Barrio (X: fangirlcntitulo)

Algunos otros fans dejaron claro que cuando escucharon la dedicatoria de Álvaro esperaban que el vocalista de 'Los Tres' interpretara 'No me falles', no que iba a salir con 'Amor violento', ya que han pasado más de 20 años desde que se terminó el matrimonio entre el chileno y la cantante mexicana de 54 años.

Fans no podían creer la canción que le había dedicado Álvaro a Julieta (X: hispanitavol6)

Por ahora solo queda esperar a que Julieta Vengas se presente en el Festival REC 2025 para determinar si responderá a la dedicatoria realizada la noche del sábado en la presentación de 'Los Tres' o si dejará pasar el momento y no entrará en polémicas mediáticas al reaccionar a lo realizado por su exesposo una noche previa a su presentación en Chile.