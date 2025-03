Así van las votaciones de La Casa de los Famosos All Stars, Hoy 16 de marzo, ¿quién será el eliminado?

La Casa de los Famosos All Stars sigue dejando mucho de que hablar día con día. Las rivalidades y los conflictos entre los habitantes siguen siendo el pan de cada día, por lo que los fans del reality no pueden dejar de ver lo que ocurre dentro de la casa más famosa de México y Estados Unidos. En esta ocasión no toca hablar de las polémicas, sino de lo que está ocurriendo con las votaciones, ya que queda poco tiempo para que cierren y se conozca al nuevo eliminado del programa.

Después de las nominaciones, dejaron a seis habitantes en la puerta de salida de La Casa de los Famosos All Stars, pero sólo una persona será la que abandone el reality show este lunes 17 de marzo. Ahora, es momento de revelar cómo van las votaciones, para que los fans puedan aprovechar este domingo y durante el programa de la gala de eliminación para realizar sus últimos votos y salvar a sus favoritos.

Se tiene que recordar que todavía queda pendiente la salvación, por lo que Julia Gama todavía tiene la posibilidad de sacar de la placa a uno de los seis nominados este domingo. Mejor vamos a recordar quiénes son todos los nominados para la semana seis de La Casa de los Famosos All Stars.

Manelyk González.

Luca Onestini.

Lupillo Rivera.

Alfredo Adame.

Erubey de Anda.

Rosa Caiafa.

Julia tiene en sus manos la posibilidad de salvar a un nominado (IG: lacasadelosfamosostlmd)

Cómo van las votaciones para este domingo, 16 de marzo

Se tiene que recordar que los fans tienen la posibilidad de votar una vez al día por sus habitantes favoritos, por lo que no deben dejar pasar la oportunidad de emitir su voto para quien quieren que se mantenga en la casa en este domingo y el próximo lunes, previo a que se cierren las votaciones. Una vez dejado claro ese punto, vamos a proceder a revelar cómo van las votaciones para la mañana de este 16 de marzo.

Manelyk, una de las grandes protagonistas de los últimos días, es la favorita de los fans de La Casa de los Famosos All Stars, por lo que cuenta con más del 50 por ciento de los votos a su favor. Al ser tan amplia la diferencia con sus competidores, el tema de quien podría salir está bastante cerrado. Mejor vamos a conocer cómo van las votaciones.

Manelyk González: 56 por ciento de los votos.

Alfredo Adame: 19 por ciento de los votos.

Lupillo Rivera: 14 por ciento de los votos.

Rosa Caiafa: 5 por ciento de los votos.

Luca Onestini: 4 por ciento de los votos.

Erubey de Anda: 2 por ciento de los votos.

En caso de que las votaciones terminen de esta manera, Eurbey sería la encargada de despedirse del reality show en la sexta semana. En caso de que los fans no quieran que la cantante sea la encargada de abandonar el programa este lunes, 17 de marzo, sus fans deberán votar por ella lo más que puedan en lo que queda de tiempo previo a que se cierren las votaciones y se de a conocer al eliminado de la semana.