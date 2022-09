Pati Chapoy no puede contener la risa tras saber lo que le sucedió a Alfredo Adame: VIDEO

Una vez más la polémica alcanzó a Alfredo Adame este miércoles 28 de septiembre, cuando el conductor y actor resultó lesionado de gravedad como resultado de una pelea que sostuvo con dos hombres en Tlalpan.

Como era de esperarse lo que le sucedió fue comentado en todos los programas de televisión y medios de comunicación, entre ellos el liderado por la periodista Pati Chapoy, quien al enterarse de lo que le sucedió a Alfredo Adame tuvo un ataque de risa.

Foto: IG @adamereacciona

Durante la emisión de este miércoles 28 de septiembre en Ventaneando, los conductores de dicha emisión de espectáculos, comentaron lo que le había sucedido a Alfredo Adame, pero no tenían muchos detalles, fue hasta que una de las reporteras de Ventaneando se encontraba en la fiscalía les envió un texto con toda la información de lo que le había sucedido al polémico conductor.

Foto: IG @adamereacciona

Ante esto y sin disimular, Pati Chapoy no pudo contener la risa pues aunque intentó no reírse, la periodista simplemente comenzó a reír, para luego pedir una disculpa.

“Ay, no, pooobre, ay no, no, no, no, a ver si no pierde el ojo, ay, ay... Una disculpa, pero me gana la risa”, dijo Chapoy.