“Yo no grabé nada”: Alfredo Adame aclara todos los detalles de su golpiza | VIDEO

Luego de realizar la denuncia pertinente por la brutal golpiza que recibió a manos de dos hombres, Alfredo Adame concedió una entrevista para “Venga la Alegría” en la que desmintió la versión en la que se asegura que fue agredido por intentar grabar el cuerpo de un hombre que fue asesinado a escasos metros de su casa, además, ofreció detalles de las múltiples y graves lesiones que sufrió y por si fuera poco lanzó un contundente mensaje sobre las acciones que emprenderá tras este altercado.

“Yo no grabé a nadie ni estaba grabando nada, yo estaba parado ahí, no inventen cosas que no son y tampoco estuve detenido, no inventen cosas”, expresó Alfredo Adame, quien se mostró molesto ante el surgimiento de estas versiones.

