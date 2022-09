Alfredo Adame: difundieron las fotos de los hombres que dieron una paliza al actor

Luego de ser brutalmente golpeado a las afueras de su casa en Tlalpan, se dio a conocer la detención de dos hombres, acusados de presuntamente agredir a Alfredo Adame. De igual forma, el conductor aseguró que ya realizó las denuncias correspondientes ante las autoridades de la capital.

Durante el programa de "Venga La Alegría", Adame explicó que la agresión que recibió se derivó de la movilización policiaca que se reportó en la zona tras un homicidio. El legendario actor, con preocupación, dijo que tenía abierta la ceja y posiblemente sufrió el desprendimiento de retina, ya que no tenía visibilidad en uno de sus ojos.

Versiones señalan que Adame estaba grabando con su celular a una víctima de homicidio, y eso fue lo que los molestó. Él "únicamente quería ayudar".

“Bajé a arreglar una llanta ahí atrás del Reclusorio Sur Tepepan y escuchamos un pasadero de patrullas con las sirenas y dije ‘algo ha de haber pasado’, llegué a mi casa y me dejaron pasar porque vivo ahí y en la esquina había mucha gente, muchas patrullas y un cuerpo tirado, meto el carro, salgo y le pregunto a mi vecino ‘¿Qué paso?’ y me dice ‘parece que mataron a un policía, parece que venían persiguiendo a alguien’ y me quede ahí viendo platicando con los vecinos (…) cuando ya estoy por la puerta de mi casa llega un cuate en un coche con una mujer herida con un balazo en el hombro y dice ‘mataron a mi hermano y a mi mujer los quisieron matar’ (…) el cuate se acercó muy muy cerca de mí y le dije ‘¿oye qué te paso? ¿te puedo ayudar en algo?’ y me dice ‘lárgate de aquí hijo de la chin…’ y me tira un trancazo”, señaló el ex conductor de "Hoy".

Información en desarrollo...