Andrés García habla sobre su estado de salud y revela si sus hijos están al pendiente de él

El pasado fin de semana se prendieron las alertas por el estado de salud del actor Andrés García quien publicó un video en YouTube en donde dijo estar viviendo sus últimos días de vida, por lo que amigos, familiares y medios de comunicación se preocuparon por él.

Fue entonces que Andrés García habló sobre su estado de salud y hasta de su relación con sus hijos con un medio de comunicación, esto para tranquilizar a su público quien se encuentra muy preocupado por él.

Fue en una entrevista exclusiva para el Programa Hoy que el actor de ojos verdes habló respecto a su estado de salud y aseguró que su única intención de compartir el último video es alertar a la juventud sobre la cirrosis, enfermedad que padece desde hace tiempo.

“Hace ya cierto tiempo, como un año, año y medio la siento cerca (a la muerte) y como a todos nos toca, nos guste o no nos guste es mejor irse acostumbrando en que te va agarrar en una de esas, mejor vete haciendo cuate de ella”, dijo Andrés García

Por otra parte el galán hace una comparación entre la muerte y las mujeres hermosas por lo que asegura que hace frente a ella mirándola a los ojos por lo que una vez que lo hace a ella ya no le es tan fácil acceder a él.

El actor de telenovelas como “El privilegio de amar” revela que en muchas ocasiones su vida ha estado en peligro pues ha hecho muchas cosas que lo han hecho pensar que ha muerto pero que finalmente ha resultado que no, debido a esto se dice muy agradecido con la vida.

“Pues fíjate que le debo mucho (a la vida), he tenido mucha suerte me la he jugado muchas veces, enserio no de mentiritas, en mucho tipos de cosas y la he librado, he pensado: ‘bueno ya me morí debo estar en otro lado’ y resulta que no, todavía estoy aquí” relató García al reportero Ernesto Buitrón