Andrés García: Preocupa la salud del actor, ¿quiénes son sus herederas y a cuánto asciende su fortuna?

Luego que este fin de semana, el veterano actor Andrés García publicara un video en su cuenta oficial de YouTube en donde habló de su estado de salud y además preocupó a sus amigos, familiares y seguidores al revelar que probablemente esté viviendo sus últimos días de vida, mucho se ha hablado de su cuantiosa herencia.

Y es que hace unos meses el tema de su herencia causó polémica pues se había dicho que en su testamento incluiría a Roberto Palazuelos con quien tenía una estrecha relación pero ahora es diferente pues no se pueden ni ver, además también quien no estaría incluida en su herencia sería su hija Andrea.

Pero, ¿quién será quien recibirá la herencia de Andrés García cuando el histrión fallezca?; esa es la pregunta que muchos se hacen y es que de acuerdo con una famosa revista de espectáculos solo serán dos mujeres muy importantes en la vida del galán ojiverde quienes se vean beneficiadas.

Fue hace aproximadamente un mes que el galán del cine mexicano estuvo en entrevista con Gustavo Adolfo Infante a quien reveló que ya había hecho cambios en su testamento pues ahora solo a dos mujeres dejaría todo lo que trabajó a lo largo de sus más de 80 años de vida.

Y es que de acuerdo al actor quien protagonizó “Pedro Navajas”, será su última esposa Margarita Portillo y su hermana Rosita García quienes reciban su herencia, nada más.

“El testamento, yo no me acuerdo; dice Margarita que ella se acuerda porque luego se me olvidan las cosas. El testamento, según yo, lo cambié o lo pienso cambiar, dice ella que ya lo cambié a Margarita y mi hermana Rosita”, dijo Andrés García