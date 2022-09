Demacrado y débil: Andrés García hace fuerte advertencia en redes

Andrés García fue un galán de películas que conquistó a incontables mujeres gracias a su participación en diversos proyectos filmográficos, entre los cuales destacan "Pedro Navaja" y "Toña Machetes". Sin embargo, hoy en día el actor se enfrenta a una cruda realidad.

Pues, a pesar de que Andrés García ha logrado superar varios de los vicios que confesó que en algún momento tuvo, lo cierto es que estos ya habían hecho estragos en su vida.

Por lo cual, quien fuera un histrión decidió dar un importante mensaje dirigido a los jóvenes y al público en general, el cual consistió en alertarlos sobre su consumo de alcohol.

Dicha advertencia fue subida al canal de YouTube de Andrés García, quien aseguró que aunque sabe que no es sencillo dejar el consumo de bebidas alcohólicas, lo que recomienda es reducir su ingesta.

Esto en atención a que él durante su juventud consumió mucho tequila, cuestión que contribuyó al deterioro de su hígado y a que hoy en día sufra cirrosis hepática, enfermedad que le ha arrebatado sus fuerzas y su jovial semblante.

"A mí me acaba de dar cirrosis hepática. Por su bien yo no les diría que no tomen, yo me bebía hasta el último tequila, pero si pueden hacer el esfuerzo y en lugar de tomarse cinco tequilas todos los días, se toman tres, créanme que se van a evitar muchos problemas", señaló Andrés García.