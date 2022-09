VIDEO | Andrés García narra las experiencias paranormales que vivió de niño

La vida de Andrés García no deja de ser del gusto del público, puesto que el actor y productor de cine siempre tiene algún recuerdo que traer a la actualidad. Con el desparpajo y naturalidad que le caracteriza, don Andrés fue cuestionado por los internautas que siguen sus programas en el canal de YouTube, por el hecho de haber tenido o no un encuentro paranormal.

Ante esto, García echó a andar la memoria y sí encontró en sus recuerdos algunos sucesos que ya de adulto pudo interpretar y obtener una explicación, pero que de niño no fue así y simplemente los vivió como cualquier infante que trata de disfrutar la vida con nobleza.

Andrés García y sus experiencias paranormales

Durante su más reciente programa en YouTube, Andrés García fue cuestionado sobre si había vivido experiencias paranormales. Con cautela y gusto por la pregunta, Andrés reflexionó y contestó.

"No sé si he tenido experiencias paranormales dormido o despierto. He tenido según yo sueños pero que parecía estaba yo despierto. Esto es paranomal, no es normal exactamente", indicó el actor.

Luego, continuó la explicación de sus extraños sueños.

"Algunos de estos sueños los tuve en horas de descanso y fueron de unos temas y realidad tan grande porque he soñado que yo podía volar como Superman, no vestido de Superman, como estaba, pero estaba volando y me encantaba hacer eso de niño. Por eso me gustaba soñar que flotaba en el aire, me subía a un lugar alto y me iba a recorrer el mundo flotando", detalló.

Andrés previó su futuro

Como el hombre curioso que siempre ha sido, Andrés García comentó que ya de adulto investigó en un libro japonés el significado de estos sueños y ahí fue que descubrió que esa "experiencia paranormal" para él le había indicado parte de su futuro.

"Muchos años después un libro japonés que se llama 'Shibumi', leo que todos los niños, hasta los 6 años, sueñan lo que quieren ser y es lo que yo quería, conocer el mundo y eso, que yo volaba por montañas, como una pluma en el aire y así veía gente de otros países y eso quería yo ver", culminó.

En la emisión, Andrés García también habla de su experiencia nadando con tiburones para la película "Tintorera" y da un recorrido por Barra de Coyuca, uno de sus lugares preferidos en Acapulco.

