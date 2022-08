Carlos Bonavides pide ayuda para Andrés García y sugiere llevarlo a la Casa del Actor: VIDEO

El gremio actoral en México ha pasado por diversas situaciones a lo largo de décadas. En este sentido, actualmente existe una pugna por definir bien quién se encargará de apoyar a los actores que estén en una edad avanzada o situación precaria, ya sea económica o de salud.

Ante esto, uno de estos actores que no dudó en levantar la voz y la mano para apoyar a otro compañero fue Carlos Bonavides, quien mostró su preocupación por el estado de salud de Andrés García, a quien refirió en una reciente entrevista como un integrante de su gremio que necesita ayuda y no se le puede dejar a la deriva ahora que está muy enfermo.

Benavides ha estado al tanto de lo que García comunica a través de sus entrevistas y canal de YouTube, por lo que propuso que se le brinde espacio en la Casa del Actor o, de no aceptar esto como una opción, darle otro tipo de apoyo médico para que mejore su salud.

Carlos Bonavides aboga por Andrés García

El actor recordó que García está necesitado en este momento y requiere ayuda, a la cual él se suma para que otros actores apoyen.

"Yo creo que debemos formar un grupo en la ANDA y ayudarlo porque él es el último de los galanes de la televisión y el cine. Lo que quiero hacer es ver cómo ayudo a Andrés García, voy a recurrir a algunos amigos o no sé si Ortiz de Pinedo pueda, pero ya ven que (Andrés García) es medio necio pero sería mejor que estuviera en la Casa del Actor, estaría mejor atendido", propuso.

Lo comprende por que él pasó por lo mismo

Claro en que todos podemos tener errores y caer al fondo por un problema de salud o adicciones, Carlos Bonavides refrendó su intención recordando que él también tomó malas decisiones y recibió ayuda de su gremio.

"Somos un gremio que nos debemos ayudar y más al que está convaleciente y Andrés García está solo porque corrió al matrimonio que lo ayudaba, no podemos criticarlo sobre todo por su edad porque todo mundo la riega, yo la regué años, décadas y a mí me ayudaron entonces cómo no voy a ayudar", dijo.

Para terminar, llevó su llamado más lejos e instó a que personalidades del medio de la comunicación no sólo se remitan a dar la noticia, sino que también se unan y apoyen a Andrés García.

"Me gustaría que mi llamado llegue al programa de Hoy o de Maxime Woodside. No creo que necesite dinero pero sí algún otro tipo de atención, ponerle una enfermera. Debe haber alguna forma, Dios me bendice con trabajo y no podemos ser indiferentes y nada más dar la noticia, tenemos que hacer algo como se hizo por la Casa del Actor, ahora es el momento o para qué son los cuates", culminó.

