María Félix en 12 FOTOS: un recorrido visual por "La Doña" del cine de oro a través de los años

El 8 de abril de 2022, México se llenó de luto debido a la muerte de una de las estrellas más reconocidas del espectáculo: María de los Ángeles Félix Güereña, mejor conocida simplemente como María Félix. La actriz vivió justo 88 años de edad y dejó el mundo el día de su cumpleaños; sin embargo, detrás de sí dejó una estela que sigue siendo reconocida por los mexicanos.

Once hermanos de los que no fue ni la más chica, ni la más grande la condenó a una infancia en la que llamar la atención fue uno de los mecanismos que posteriormente se convirtió en uno de los iconos más grandes de la época dorada del cine mexicano y en una de las figuras más representativas del espectáculo nacional.

Desde niña siempre buscó ser independiente y encontrar la libertad

Una infancia con tragedias

Al menos tres de los Félix murieron antes de llegar a la edad adulta. Debido a su forma de ser, hacía que sus hermanas sintieran envidia de ella. Llegó un punto en que fue agredida por una de ellas, lo cual ocasionó que estuviera a punto de morir en un pozo; sin embargo, fue rescatada.

Era la única que pudo alzarle la voz a su padre, a quien le respondía que no era que fuera gritona, sino que tenía la voz importante

Vivió enamorada de su hermano

José Pablo Félix Güereña fue uno de los primeros amores que tuvo la artista hacia un hombre. Pese a que nunca pasaron la barrera de la fraternidad, "La Doña" asegura que sintió por su hermano "un incesto blanco", ya que nunca tuvo la intención de que su pariente se propasara con ella. No obstante, ni la muerte pudo hacerle olvidar los profundos sentimientos que tuvo por el joven.

Su carácter y libertad para decir las cosas le ocasionó envidias inclusive con sus hermanas.

Escapo de casa en cuanto pudo

Pese a que la vida que tuvo en la adolescencia no fue particularmente un infierno, la severidad de su padre y la forma en la que se sentía que se le negaban sus libertadas la hizo tratar de salir de su casa como pudiera. Al final terminó por casarse con Enrique Álvarez, quien era un vendedor celoso y controlador.

Su primera oferta para actuar la recibió cuando caminaba por la calle.

La vida casa sí fue un infierno

Los arranques de su primer marido hacían que el trato en casa de sus padres luciera mucho más relajado, ya que no se le permitía salir de casa a menos de que él estuviera ahí, no la dejaba salir por las tardes e incluso no la dejaba ver las películas completas en el cine para poder sacarla de la sala antes de que otros hombres la vieran.

Pese a la distancia que hubo entre ella y su hijo, siempre lo aceptó.

Fue descubierta en la calle

Tras romper su matrimonio, un día que caminaba por la calle fue abordada por el ingeniero Fernando Palacios en la calle de Palma, el entonces Distrito Federal.. Sorprendido por su belleza, la invitó a participar en una película. Su primer trabajo fue en "El Peñón de las ánimas", la cual se estrenó en 1942.

Se separó de su primer marido después de descubrir que la engañaba.

Desde el inicio mostró su carácter

En una de sus entrevistas, "La Doña" dio a conocer que en una ocasión logró hacer que un director le pidiera disculpas por tratarla de forma grosera. Pese a que no tenía el renombre que acumuló al final de su carrera, logró que el realizador solicitara su perdón frente a todo el staff.

Fue uno de los verdaderos iconos feministas en México, luchaba frecuentemente por generar espacios para las mujeres.

No triunfó en Hollywood

La estrella del cine nacional no tuvo apariciones en el cine norteamericano. Pese a que le llovían ofertas, ninguna de ellas la convenció, ya que, de acuerdo con una entrevista que se le hizo, solamente la querían encasillar en el papel de indígena, situaciones que le molestaba, debido a que consideraba que la estaban desestimando.

Su nombre siempre ha sido sinónimo de estilo y belleza.

Tuvo cuatro esposos

"La Doña" consideraba que tenía un pésimo gusto en hombres, debido a que solía elegir aquellos que le ocasionaban dolores de cabeza por su fuerte carácter. Sin embargo, se caso en cuatro ocasiones. Sus parejas fueron: Alexander Berger, Jorge Negrete, Agustín Lara y Enrique Álvarez Alatorre

Fue uno de los pilares para sostener la época dorada del cine mexicano.

Tenía un carácter muy duro

Eran pocos los actores que no aceptaran que María Félix tenía un carácter complicado, incluso había varias estrellas las que aseguraban que era muy severa. Una de ellas fue Silvia Pinal, quien aseguró un día que era complicado convivir con "La Doña" y trataba a los demás como si fueran ratas.

Sin importar la edad siempre se comportó a la altura de una diva.

Estuvo a punto de adoptar

Luis Martínez De Alba fue asistente de la actriz durante los últimos años de su vida. En una ocasión en la que veía la televisión, la estrella vio un reportaje en el que se daba a conocer que una niña había sido abandonada. Debido a esto, envió al hombre para que revisara los trámites necesarios para adoptarla; sin embargo, cuando llegó la pequeña ya había sido reclamada, por lo cual no pudo cumplir con este deseo.

Pese a que ganó una gran fortuna, "La Doña" siguió siendo una protagonista en los medios audiovisuales.

Tuvo una muerte tranquila

La estrella de "Enamorada" vivió 88 años. Su fallecimiento ocurrió mientras dormía, por lo cual se cree que su partida fue sin ningún tipo de sufrimiento. La autopsia que se realizó después de que su familia cuestionara si no había sido envenenada, determinó que no hubo ningún tipo de violencia en este hecho.

En la recta final de su vida se convirtió en una de las voces que los periodistas convocaban para opinar sobre cualquier tema.

