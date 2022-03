Estuve varias horas pidiendo socorro: María Félix y cómo una de sus hermanas la intentó asesinar

Para sus hermanos, María Félix podía ser un monstruo o una cómplice con la que podían contar en cualquier momento. Esto dependía de a quién le preguntaras, aunque la estrella de la época dorada del cine mexicano aseguraba que era con los varones con quienes solían tener una mejor relación.

De sus hermanas, aseguraba, la veían sobre el hombro y le tenían envidia, debido a que no era como ellas y se comportaba como ellas pensaban debía dirigir un hombre.

A Victoria, Josefina, Ana María, María de la Paz y María Mercedes, decía "La Doña" les molestaba que la actriz se la pasara jugando, saltando y vistiendo con ropa que para ellas era para hombres.

"Me consideraban un monstruo porque me ponía pantalones. Los celos y las envidias siempre salieron a relucir por parte de ellas", dijo.

La estrella del cine de oro fue de las más reconocidas de la época.

De acuerdo con la estrella de "Enamorada", su carácter y forma de actuar la hacía ser la favorita en el hogar y cualquiera de los varones solían sentirse cómodos a su lado.

"Con mis hermanas yo me aburría porque eran muy serias, muy modositas. Completamente distintas a mí", dijo la actriz en una entrevista.

Convivir con ellas, aseguró, fue lo más pesado para ella durante la infancia, ya que le causaba pereza la forma en la que la trataban y buscaban que se amoldara a su forma de pensar.

La estrella del cine mexicano aseguraba que sus hermanas también estaban molestar por su apariencia, ya que no habían heredado los rasgos de su papá que ella sí, por lo cual se consideraban menos agraciadas. Para controlarlas cuando se sentía acorralada por ellas, contó, solía darles un golpe, lo cual las hizo aumentar el rencor que tenía con ellas.

Casi la matan por los celos

Lo que causaba en sus hermanas era tan fuerte que en una ocasión una de ellas intentó acabar con su vida, aunque jamás se enteró de quién fue.

Según lo narrado por la estrella de "Tizoc", se encontraba jugando cerca de un pozo con un perico que tenía en el hombro cuando alguien a quien no vio, pero de quien sí supo era una de sus parientes, la empujó.

"Me tiró al fondo de un empujón gracias a Dios estaba seco", dijo.

La actriz aseguraba que se llevó un susto enorme al encontrarse en el lugar, ya que además del golpe, la caída y la falta de luz del lugar, tuvo que gritar durante varios minutos para que alguien la ayudara.

"Estuve muchas horas pidiendo socorro en la oscuridad, entre sapos y lagartijas", contó.

Su carácter era fuerte y no cualquiera lo soportaba.

Aseguró que el rescate tardó tanto debido a que el rancho donde se encontraban era muy grande y no sabían bien en qué punto había sido vista por última vez.

La joven que arrojó al pozo a "La Doña" no dijo nada para así provocar que nadie la encontrara, así que la noche cayó sin que nadie se acercara a ella.

Al final, cuando escuchó a un grupo de caballos galopando, por lo que comenzó a gritar más fuerte. Con esto bastó para que se percataran del sitio donde estaba.

Al final no hubo un castigo para la persona que la arrojó al pozo, ya que esta nunca confesó y no hubo nadie más que la haya visto. Por suerte para la actriz, este tipo de situaciones no sufrió otro intento de homicidio por parte de sus hermanas.

