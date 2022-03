Raúl Velasco: este fue el secreto que María Félix le reveló sobre su belleza | VIDEO

Una de las máximas divas del cine mexicano en todo el mundo, es sin duda, María Félix, su personalidad era a prueba de todo y siempre mostraba una vitalidad que generaba respeto y admiración entre quienes la veían ya sea actuando o en alguna presentación en México o fuera del país.

En alguna ocasión estando fuera del país en un evento muy elegante en Washington, con motivo de la puesta en marcha de contenidos de habla hispana a nivel internacional, Velasco entrevistó a la otrora famosa “Doña” y le hizo saber que parte de esos contenidos estarían también enfocados en su persona y en su legado en el cine mexicano.

Ante dicha revelación, María Félix se sintió halagada y resaltó que era un honor poder estar en una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que la televisión mexicana se volv

“Esto es una fiesta mexicana, es un éxito mexicano y ¿cómo quieren que yo me sienta? ¡porque china no soy, soy mexicana!”

En otro momento de la entrevista, Raúl Velasco señaló que a su parecer todo mundo comentaba sobre su energía, “su magnetismo”, y le preguntó sobre el secreto que le permitía mantenerse hermosa y llena de vitalidad.

La respuesta de María fue contundente, mencionó que ella “robaba” un poquito de energía a toda la gente que se acercaba a ella o tenía a su alrededor.

“Mire, todos estos que están aquí, que me saludan, a todos les robo un poco, y toda la energía de toda esta gente me la hago mía, ¿no está mal eh? entonces yo no hago nada”, dijo con una tremenda sonrisa.