María Félix: Este es el verdadero motivo por el que la diva del Cine de Oro no brilló en Hollywood

María Félix fue la máxima figura femenina de la Época de Oro del Cine Mexicano y su talento la llevó a grabar diferentes películas en el extranjero, sin embargo, ninguna de ellas fue en Hollywood, pues ella misma reveló haber rechazado varias ofertas, por lo que en esta ocasión te diremos cuáles fueron los motivos por los que “La Doña” se negó a participar en películas estadounidenses.

El debut cinematográfico de María Félix ocurrió en el año de 1942 cuando protagonizó “El peñón de las ánimas”, cinta en la que compartió créditos con Jorge Negrete, René Cardona y el entrañable villano Carlos López Moctezuma. Tras esta primera película, “La Doña” se convirtió de inmediato en una de las actrices más solicitadas del momento, prueba de ello es que llegó a grabar hasta tres películas por año.

María Félix debutó en el cine a principios de la década de 1940 y de inmediato se convirtió en una súper estrella. Foto: Especial

A finales de la década de 1940, María Félix ya estaba consolidada como la máxima figura del cine en México por lo que comenzó a llamar la atención de diferentes directores extranjeros y fue en el año de 1948 cuando su carrera se internacionalizó luego de participar en “Mare Nostrum”, una producción italo-española que la hizo ganar fama por todo Europa.

En los años siguientes, la fama de María Félix creció de manera exponencial en todo Europa y fue requerida para participar en el cine español, italiano y francés, además, es importante señalar que nunca dejó de hacer películas en México, por lo que, sin lugar a dudas, la década de 1950 fueron sus años más intensos de su carrera.

María Félix brilló en el cine español, italiano y francés. Foto: Especial

Cabe mencionar que, la fama de María Félix también llegó a Sudamérica y en 1952 protagonizó la cinta argentina llamada “La pasión desnuda” en la cual compartió créditos con otras grandes figuras del cine nacional argentino como Carlos Thompson y Eduardo Cuitiño.

A lo largo de su prolífera carrera en el cine, María Félix logró grabar alrededor de 13 películas fuera de México, sin embargo, ninguna de ellas fue en el cine estadounidense, el cual, estaba viviendo su Época de Oro a la par que en México, no obstante, nadie se explicaba por qué no trabajó el Hollywood, como lo hicieron algunas de sus compatriotas como Dolores del Río o Katy Jurado, tan solo por mencionar algunas.

Luego de algunos años, la propia María Félix reveló que rechazó diferentes proyectos en Hollywood debido a que no le ofrecían nada interesante, ya que no quería hacer papeles de “india”, además, señaló que cuando estuvo a punto de trabajar en una película norteamericana, tuvo que declinar pues ya estaba comprometida con una película española, además, reconoció que no manejaba muy bien el idioma inglés.

“En Hollywood no me ofrecieron el papel que yo hubiera querido, yo era, como digo, ‘tengo la palanca al centro en mi país’ entonces a que me iba a otro país donde tengo que trabajar sin conocer perfectamente el idioma, sin un rol que me gustase y me daban papeles de india que no me gustaban y en mi país hacía lo que yo quería, no es que yo no haya querido, es que no me ofrecieron nada interesante, solamente una vez me ofrecieron un papel interesante que no pude hacer porque ya estaba comprometida en España y no quise dejar plantados a mis españoles”, sentenció María Félix durante una entrevista en la que también recalcó que ella era se encargaba de decidir si participaba o no en alguna película.

