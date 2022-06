María Félix: ¿Por qué se dice que “La Doña” era la dueña del Metro de la CDMX?

María Félix sigue siendo uno de los personajes más enigmáticos de toda la historia del cine mexicano y por ello, circulan diferentes historias a su alrededor que podrían resultar sorprendentes y algunas de ellas hasta increíbles como aquella versión en la que se asegura que “La Doña” fue la verdadera dueña del Metro de la Ciudad de México, por lo que en esta ocasión recordaremos cómo es que surgió este mito urbano que ella misma inició.

Esta versión que para muchos puede resultar un disparate surgió a raíz de una entrevista para un programa de radio donde “María Bonita” recordó algunos de los regalos más excéntricos que le habían hecho por amor a lo largo de su vida, sin embargo, el presente más extraordinario que recibió fue el Metro de la Ciudad de México, el cual fue un regaló que le hizo su cuarto y último esposo, Alex Berger, empresario de origen francés con quien estuvo casada desde 1956 hasta 1974 recordando que el mencionado transporte se inauguró en 1969.

Alex Berger fue el cuarto y último esposo de María Félix. Foto: IG: mariafelixofficial

En la mencionada entrevista, María Félix, asegura que su esposo le prometió construirle un transporte digno de una ciudad cosmopolita debido a que él estaba consciente de la necesidad de la actriz por ver progresar a su país, no obstante, hay otra versión donde se asegura que el empresario impulso la creación del Metro debido a que todo fue un capricho de “María Bonita” para poder vivir en una ciudad al estilo francés.

“Si no me lo quieren creer, nada va a cambiar entre nosotros, pero el maravilloso metro que tiene la Ciudad de México es mío, me lo regaló mi marido. La primera idea de hacer el metro en la Ciudad de México fue de Alex Berger, mi marido y él fue el alma del proyecto hasta el final, ¡Qué de competencias hubo! Él me dijo ‘tú que quieres tanto que tu país progrese y sueñas con eso y eres tan farolona, te gusta lo fabuloso, ahí te va un regalo’ nada menos, el metro de la Ciudad de México, yo me reí, pero Alex cuando prometía, cumplía”, fueron las palabras de la actriz.

Cabe mencionar que en diferentes ocasiones las autoridades del Metro de la Ciudad de México han confirmado y reconocido la valiosa participación de Alex Berger para la construcción de las tres primeras líneas de este importantísimo transporte para capital mexicana, además, también han señalado que “La Doña” estuvo presente en diferentes reuniones de planeación del Metro ya que dichas juntas se realizaban en su propia casa, asimismo también fue distinguida por ser una de las principales promotoras de dicho proyecto.

El hecho de que María Félix asegurara ser la dueña del Metro de la Ciudad de México resulta un tanto exagerado para muchas personas, sin embargo, es indudable que tuvo algo que ver con la creación de este transporte y esta anécdota le aporta un valor cultural extra a este importante sistema de movilidad capitalino que diariamente transporta a millones de personas.

