María Félix se casó con Jorge Negrete tras rechazar a galán de Hollywood; así rompió su corazón

Una de las parejas más icónicas del Cine de Oro, fue la conformada por María Félix y Jorge Negrete, quienes formaban parte del "Star-system" de ese tiempo, por lo que su matrimonio fue muy mediático a pesar de ser corto. Aunque los actores llegaron al altar, pocos recuerdan que previo a su compromiso la relación fue complicada y que hasta "La Doña" tuvo otros noviazgos, entre ellos un galán argentino que triunfó en Hollywood y con el que estuvo a punto de casarse.

La historia entre María Félix y "El Charro Cantor" inició en 1943 al filmar "El Peñón de las Ánimas", cinta que marcó el debut de la diva del Cine de Oro en la pantalla grande. En ese entonces, el actor mantenía una relación con Gloria Marín, quien quería que fuera su coestelar en dicha película, sin embargo, el director le dio el papel a "La Doña" y desde ahí se hicieron una serie de desencuentros durante todo el rodaje, los cuales provocaron que los artistas no volvieran a trabajar juntos.

Tras su primera participación en una película, María Félix consiguió varios protagónicos y gracias a su talento y belleza logró cruzar fronteras, haciéndose muy popular en varios países de Europa y de América Latina, entre ellos Argentina, nación en la que filmó en 1952 el largometraje "La pasión desnuda", del director Luis César Amadori, y que fue estelarizada por Carlos Thompson, quien era reconocido por su atractivo y capacidad actoral.

Durante la grabación el actor se enamoró perdidamente de "María Bonita", con la que inició una relación que duró seis meses. La pareja estaba dispuesta a llegar al altar, así que los artistas se comprometieron, sin embargo, la protagonista de "Enamorada", recibió una propuesta de Emilio "El Indio" Fernández para regresar a México y ser el personaje principal de su próxima cinta "El Rapto". La diva no se negó, pues era su director preferido, así que regresó a su país natal y prometió volver para casarse.

Sin embargo, a pocos días de llevarse el enlace matrimonial, María Félix canceló todos los planes bajo el argumento de que lo que sentía por Thompson era atracción física y no un amor verdadero. Carlos tuvo que soportar los rumores de la gente y de los medios de comunicación, mientras que la actriz comenzó una relación con Jorge Negrete, su coestrella en la cinta de "El Indio", con el que se casó en 1952, durando un año debido a la muerte del intérprete de "¡Ay! Jalisco no te rajes".

¿Quién fue Carlos Thompson?

Juan Carlos Eduardo Mundin Schaffter, nombre real del actor, nació el 7 de junio de 1923 Santa Fe, Argentina, y vivió con su familia en la ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Corrientes, e incluso se radicaron en los Estados Unidos. Además de actor, también se desempeñó como escritor.

De 1930 y 1950, Thompson protagonizó diferentes películas en su país natal, pero después emprendió un viaje Hollywood para convertirse en el galán del momento. Algunas de las películas que protagonizó son: "The Flame and the Flesh", "El valle de los reyes", "Magic Fire", entre otras. Lamentablemente, el actor se suicidó el 10 de octubre de 1990, debido a la profunda soledad que estaba viviendo.

