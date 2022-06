Jorge Negrete: Ellas fueron las bellas actrices de la Época de Oro que rechazaron a "El Charro Cantor"

Cuando se habla de la Época de Oro del Cine Mexicano uno de los referentes es Jorge Negrete, quien con su talento, prodigiosa voz y galanura conquistó al público. Sin embargo, "El Charro Cantor" no fue del agrado de muchas personas, entre ellas estas bellas actrices quienes rechazaron al también cantante de regional mexicano debido a que tuvo algunas actitudes con las que no congeniaron.

A pesar de que el actor estudió en el Heroico Colegio Militar y fue teniente de Caballería y Administración, decidió dedicarse a la actuación. Películas como "¡Ay Jalisco, no te rajes!", "Allá en el Rancho Grande", "Dos tipos de cuidado", en donde compartió créditos con Pedro Infante, y "El Peñón de las Ánimas", son algunas de los más de 40 proyectos que tuvo en la pantalla grande y con los que consolidó su carrera.

Elsa Aguirre

La actriz del cine que debutó después de ganar un concurso de belleza reveló que tuvo un fugaz romance con Jorge Negrete, sin embargo, éste no duró. En una entrevista Elsa Aguirre indicó que mientras grababan "Lluvia Roja", en 1948, el cantante de "México, lindo y querido", le propuso que salieran y hasta le pidió permiso a su mamá, no obstante, las diferencias en sus gustos y actividades hicieron que la actriz lo rechazara.

Jorge Negrete y Elsa Aguirre grabaron "Lluvia Roja" Foto: Especial

Sara García

La llamada "abuelita de México" rechazó que "El Charro Cantor" anduviera con su hija María Fernanda Ibáñez, a quien conoció durante el rodaje de la película "La madrina del diablo" de 1937. De acuerdo a los registros, no se sabe bien por qué la primera actriz del cine de Oro, no quería que Negrete tuviera un romance con su primogénita, sin embargo, se especula que era porque Jorge ya tenía otro amorío.

Jorge Negrete pretendió a la hija de Sara García Foto: Especial

María Félix

A pesar de que María Félix fue la última esposa de Jorge Negrete, su historia de amor no empezó de la mejor forma, pues al conocerse en 1943 al filmar "El Peñón de las Ánimas" no se llevaron bien. El protagonista quería que su coestelar fuera Gloria Marín, quien en ese entonces era su novia, no obstante, el director le dio su primera oportunidad a "La Doña" por lo que durante el rodaje hubieron muchas discusiones. La actriz había prometido no volver a trabajar con el cantante, pero todo cambió cuando se volvieron a encontrar 10 años después.

María Félix fue la última esposa de Jorge Negrete Foto: Especia

Lilia del Valle

La actriz tuvo su primera oportunidad en la segunda versión de "Allá en el Rancho Grande", del año 1948, la cual fue protagonizada Jorge Negrete, a quien admiraba. De acuerdo a la diva de la pantalla, ella estaba tan nerviosa de trabajar con el galán que en la primera escena de un beso, rechazó al cantante de "Ay Jalisco no te rajes". Lilia estaba preocupada de que Negrete se hubiera molestado, sin embargo, comprendió la situación y la apoyó para que pudiera hacer su papel de forma correcta.

Lilia del Valle rechazó un beso de Jorge Negrete Foto: Especial

