Bella actriz de la época de oro NO quería besar a Jorge Negrete por esta razón

Lilia del Valle fue una actriz de la época de oro del cine mexicano que, a pesar de una corta trayectoria, dejó un gran legado, pues tuvo participaciones importantes en la pantalla grande junto a estrellas como Silvia Pinal, Luis Aguilar y Jorge Negrete, a quien se negó a besar en una escena.

Lilian Welker Gundlach nació en la Ciudad de México el 30 de abril de 1928. Fue hija de inmigrantes alemanes y estuvo la mayoría de su vida en la capital del país, hasta que regresó a Berlín por dos años. A su regreso a México, sus padres la alentaron a tomar clases de pintura en la academia del artista español José Bardasano.

Un accidente lleva a Lilia del Valle al cine

De acuerdo a los registros de la época, en su primer día de clases de pintura, Lilia del Valle tuvo un vergonzoso accidente con un hombre con el que chocó tras salir del colegio. El sujeto era Alejandro Salkind, quien era un famoso productor de cine y quien quedó impactado con la belleza de Lilia que sólo tenía 15 años en ese entonces.

Inmediatamente, al verla el productor alagó su atractivo y la invitó a participar en películas de cine, sin embargo, su padre rechazó la propuesta del cineasta. Después de varias súplicas, el padre aceptó y Del Valle acudió a un casting que sólo duró unos minutos, pues la diva sólo se paró frente a la cámara y dijo “Quiero ser actriz de cine”. El pequeño fragmento de su prueba fue incluido en la cinta "Hijos de la mala vida" de 1946.

Lilia del Valle fue descubierta por accidente Foto: INAH

Lilia del Valle se negó a besar a Jorge Negrete

Después de esa corta participación, la joven comenzó a tomar clases de actuación en la prestigiosa academia de don Gustavo Villatoro. Así, después de un tiempo, se le convocó para ser parte de "Allá en el Rancho Grande" en su segunda versión, dirigida por Fernando de Fuentes en 1948 y protagonizada por Jorge Negrete.

Lilia del Valle era gran fan de "El charro cantor". Tal era su emoción que en una entrevista no pudo articular palabra. Sin embargo, a la hora de grabar la primera escena, la cual era un beso con el actor, la actriz se puso tan avergonzada que no pudo acercar sus labios y empujó al intérprete de "Ay Jalisco no te rajes".

La diva del cine pensó que Negrete estaría molesto con ella, pero la realidad fue que el galán de la época de Oro fue muy comprensivo y la poyó para que su actuación fuera destacada, y así su carrera despegó, según la actriz lo que declaró la misma actriz.