El día que María Félix humilló a Silvia Pinal en el bautizo de Frida Sofía | FOTOS

No es una falsedad cuando decimos que la legendaria María Félix es la madrina de bautizo de la hija de Alejandra Guzmán. Sin embargo, son muy pocos los que conocen la anécdota entre "La Doña" y Silvia Pinal durante aquella ceremonia religiosa.

Durante una entrevista que ofreció Frida Sofía para Gustavo Adolfo Infante, en el programa De Primera Mano, dijo que con el fin de que nadie opacara a la estrella internacional, Félix hizo dos peticiones.

La celebridad conocida como "María Bonita" le pidió a Alejandra que nadie se le acercara durante la celebración del sacramento religioso y que en la fiesta, Silvia Pinal estuviera alejada de ella, esto para que ella fuera la única protagonista del Cine de Oro.

Pese a las radicales peticiones, Silvia Pinal, por amor a su hija y nieta, accedió. Durante el bautismo, realizado en 1992, permaneció en la parte posterior del lugar; es decir, que se perdió de uno de los momentos más importantes de la "Reina de Corazones" como mamá.

"El bautizo de Frida lo hicieron en un cuartito de la casa de Estela. Y Enrique ( Guzmán) por un lado y yo por otro esperando a que terminara, que bautizan a Frida porque ella (María) no quería que nadie estuviera. Y fue duro. Yo lo veía y se me escurrían las lágrimas, como en película de (Juan) orol; yo lloraba y lloraba. Y mi hija bautizando a mi nietecita ahí adentro", narró Silvia Pinal

Por otra parte, Frida Sofía reveló que si “La Doña” accedió a ser su madrina de bautizo fue por su amistad con su abuela paterna, Estela Moctezuma, y no por su relación con Silvia Pinal.

"Todo mundo piensa que es por mi abuela Pinal (que María fue mi madrina), pero de hecho no y no es que no se llevaran bien, pero es que María era tan diva que era: ‘o yo sola o no voy’. Entonces dejaron a mi abuela fuera del bautizo", comentó la hija de Alejandra Guzmán