María Félix fue tachada de "inmoral" por esta polémica película del Cine Mexicano que la mostró como nunca

En el Cine Mexicano son decenas las películas que causaron controversia, pero fue María Félix quien protagonizó la cinta que fue tachada de "inmoral" en los años 60 por una de sus escenas, pues mostró a la también llamada diva como nunca antes se había dejado ver.

Esta es la única película en donde Félix realiza un desnudo parcial, mostrando brevemente su torso descubierto, algo que escandalizó a la sociedad conservadora de la época. La cinta estuvo protagonizada por "La Doña" y el famoso galán de cine y televisión, Julio Alemán, quien se convirtió en asesino por defender a su esposa.

María Félix se mostró como nunca antes en "Amor y Sexo"

"Amor y sexo", también conocida como Safo 63, es una de las películas más polémicas del Cine Mexicano, dirigida por Luis Alcoriza, que se estrenó el 14 de mayo de 1964. Está basada en la novela "Safo", del escritor francés Alphonse Daudet.

La cinta cuenta la historia de Diana (María Félix), una mujer madura con una vida llena de aventuras románticas, que vive una vida de prostitución y drogas en los círculos de la alta sociedad mexicana, y quien se enamora de Raúl (Julio Alemán), un hombre diez años más joven.

El gran secreto de Diana es un antiguo amante, al que cada semana visita en la prisión. Es una mujer fría y dominante, que no se detiene ante nada para conquistar al hombre que desea y se encarga de conquistar al médico Raúl, a pesar de que él tiene pareja, con quien termina viviendo una apasionada relación.

¿Por qué fue una polémica película?

"En 1963 estando en Nueva York, Luis Alcoriza me habló y tuve que regresar a México a filmar "Amor y Sexo" que primero se iba a llamar Safo 63. Eran los años 60. La censura había aflojado un poco y Luis me preguntó si quería hacer un desnudo", se lee en el libro de Enrique Krauze, "María Félix: todas mis guerras".

La historia cuenta la vida de Diana y Raúl, quienes terminan teniendo un apasionado romance. Foto: Especial

Como la propia María Félix lo describe, la polémica cinta la hizo enfrentarse a una sociedad conservadora, pues antes de ésta la actriz "sólo había salido en una tina cubierta con espuma o enseñando la espalda, pero aquí si me desnudé de la cintura para arriba", se puede leer en el mismo texto.

"La Doña" aseguró siempre que realizó las escenas por gusto propio, y no por demostrar que a sus 50 años todavía era una mujer con una figura escultural. "Lo consulté con mi marido y Alex me dijo: 'Si te crees lo suficiente guapa, adelante'. No hay nada como tener a un hombre a tu lado que te aviente y te aliente”.

María Félix con 50 años y Julio Alemán con 31, recibieron halagos por sus actuaciones, pero no se pudieron alejar de las críticas y la controversia. La diferencia de edad entre los personajes, la escena que mostró a la diva del Cine de Oro como nunca antes, y en general el tema de la cinta, la hicieron que fuera tachada en la época como "inmoral".

