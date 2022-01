Emma Stone llamó "idiota" a Andrew Garfield por mentirle sobre su aparición en Spider-Man No Way Home

Spider-Man: No Way Home, uno de los grandes estrenos de 2021, generó mucha expectativa en torno al Spider-Verse. Desde antes de que saliera el primer tráiler de la película protagonizada por Tom Holland, mucho se habló sobre la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Hoy ya no es un ningún secreto que en la cinta participan los tres actores que han encarnado al superhéroe arácnido.

No obstante, antes del lanzamiento del filme, Andrew Garfield negaba su aparición como Peter Parker en cada entrevista que le hacían. De hecho, cuando se filtraron unas fotografías en el set de rodaje, el actor se limitó a decir que se trataba de Photoshop. El misterio lo guardó tan bien que hasta a su exnovia Emma Stone le mintió.

En septiembre del año pasado se difundieron estas imágenes. Foto: Especial

"Eres un idiota": Emma Stone a Andrew Garfield

Durante una entrevista para el podcast Happy Sad Confused, conducido por Josh Horowitz, Andrew Garfield contó que se tomó muy en serio su papel de no decirle a nadie que aparecería en Spider-Man: No Way Home, que ni a su expareja y ahora amiga Emma Stone le dijo la verdad.

"Emma (Stone) no dejaba de enviarme mensajes de texto diciendo: '¿Estás en esta nueva película de Spider-Man?' y yo estaba como: 'No sé de qué estás hablando'. Ella me decía: 'Cállate, sólo dime' y yo estaba como: 'Honestamente, no lo sé'", dijo.

El entrevistador le preguntó si nunca le dijo la verdad a Emma Stone, a lo que respondió: "No, luego luego ella vio la película y me dijo: 'Eres un idiota'. No quería decírselo a nadie, me lo tomé tan en serio que no se lo dije a nadie", agregó entre risas.

Andrew Garfield y Emma Stone protagonizaron El Sorprendente Hombre Araña (2012) y El Sorprendente Hombre Araña 2: La venganza de Electro (2014). En la película, él da vida a Peter Parker y ella a Gwen Stacy. En ese tiempo mantuvieron una relación amorosa que terminó en 2015.

Después del estreno de Spider-Man: No Way Home, en redes sociales se hizo viral una campaña para que la tercera entrega de El Sorprendente Hombre Araña sea una realidad. A través del hashtag #MakeTASM3 (Make The Amazing Spider-Man 3), usuarios pidieron el regreso de Andrew Garfield como el carismático superhéroe. De momento no hay nada confirmado.

