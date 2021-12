¡Amor arácnido! Propuesta de matrimonio en pleno estreno de 'Spider-Man: No Way Home' se vuelve VIRAL | FOTO

Spider-Man: No Way Home ya se encuentra disponible en cines de México. El gran estreno cinematográfico del año es una realidad. La fiebre por el superhéroe arácnido provocó que una gran cantidad de personas asistieran a las salas disfrazadas del Hombre Araña.

En medio de esta emoción, en redes sociales se ha vuelto viral una propuesta de matrimonio durante el estreno de la película protagonizada por Tom Holland y que cuenta con el regreso de Alfred Molina como Doctor Octopus, Williem Defoe como Duende Verde y Jamie Foxx como Electro.

Póster de Spider-Man: No Way Home. Foto: Marvel

Propuesta de matrimonio en función de Spider-Man: No Way Home

El hecho ocurrió dentro de una sala de cine de Cinépolis. Antes de que se proyectara la cinta, un joven no lo pensó dos veces y le pidió matrimonio a su novia, quien aparentemente aceptó, pues en la fotografía que se ha viralizado en Internet, la pareja aparece abrazada. Además, varios celulares capturaron el romántico momento.

"Spoiler: hubo una propuesta de matrimonio en el cine antes de Spider-Man: No Way Home", escribió en su cuenta de Twitter la usuaria identificada como Rey Rey (@reyreypelcastre).

La publicación se volvió tendencia al instante, tanto que la cuenta oficial de Cinépolis respondió al tuit con la frase: "¡Que vivan los novios!", acompañada de un GIF de Zendaya (MJ) y Tom Holland (Spider-Man) besándose.

Opiniones divididas

Como era de esperarse, las opiniones se dividieron. Por una parte, usuarios felicitaron a la pareja con comentarios como: "Dejen que la raza se declare como su gana se le dé", "Los que critican es porque no tienen quién los fume" y "Vivan y dejan vivir".

Sin embargo, también parecieron haters con reacciones negativas como: "Spoiler: se divorcian", "Cliché ridículo de gente sin imaginación ni aspiración en la vida" y "¿No pudo por lo menos haber comprado en sala VIP?".

Spider-Man: No Way Home se perfila como una de las mejores películas del año, según la crítica. El filme dirigido por Jon Watts cuenta con las actuaciones de Tom Holland (Peter Parker), Zendaya (MJ), Benedict Cumberbatch (Dr. Strange), Jacob Batalon (Ned Leeds), Jon Favreau (Happy Hogan), Marisa Tomei (May Parker), J.K. Simmons (J. Jonah Jameson), entre otros.

