Andrew Garfield habla sobre las fotos filtradas en el rodaje de 'Spider-Man: No Way Home'; ¿es photoshop? | VIDEO

Desde que se reveló el tráiler oficial de Spider-Man: No Way Home mucho se ha especulado sobre si junto a Tom Holland aparecerán Tobey Maguire y Andrew Garfield. Recientemente, este último actor habló sobre las fotos filtradas en el set de rodaje de la película.

La tercera entrega de la cinta dirigida por Jon Watts se estrenará el próximo 17 de diciembre. En redes sociales fueron difundidas un par de instantáneas, en la primera supuestamente aparecen Garfield y Maguire, en la segunda sólo Andrew. De hecho, hasta fue publicado un video en HD (alta definición).



Ayer por la noche, Andrew Garfield fue invitado al programa The Tonight Show. "Hay una fotografía circulando en Internet de ti y Tobey Maguire en el set de la nueva película de Spider-Man", dijo el conductor Jimmy Fallon.

"No estoy muy seguro de eso. No tenía idea, ¿de qué estás hablando? Si me muestras la foto te puedo decir si soy yo y es real", afirmó el actor de 38 años.