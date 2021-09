¿Quién es Gong Yoo? Protagonista de "El Juego del Calamar", descendiente de Confucio y estrella de K-Dramas

A estas alturas de la vida, ya todos han escuchado hablar o vieron “El Juego del Calamar”, la serie coreana de Netflix que la está rompiendo en varias partes del mundo debido a su controvertida y violenta trama.

Esta producción apenas lleva una semana en la plataforma de streaming, sin embargo, ya se perfila para ser una de las más vistas no en este año, sino en la historia de Netflix. Hasta ahora, se coloca en el número 1 de preferencias en México, Estados Unidos, Corea y Reino Unido.

Esta serie de Hwang Dong-hyuk es protagonizada por reconocidos actores coreanos como Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Jung Ho-yeon, Wi Ha-joon, Oh Young-soo, Heo Sung-tae y Lee Byung-hun. “El juego del Calamar” ha dividido opiniones, mientras que unos se sienten atraídos por la sangre, otros sienten repulsión al considerarla extremadamente violenta”.

Los nueve capítulos de la serie ya están disponibles en Netflix y cuenta con una calificación de 8.3/10 en IMDd, mientras que en Rotten Tomatoes los críticos le han dado la calificación máxima (100 por ciento) y entre los usuarios cuenta con un 87 por ciento de aceptación.

La estrella de K-Dramas que vimos en “El Juego del Calamar”

En la serie pudimos disfrutar -aunque poco tiempo- la actuación de una de las estrellas del K-Drama y quien saltó a la fama internacional por su participación en Train to Busan (Estación Zombie). Nos referimos a Gong Yoo, el actor de 42 años que da vida al sujeto que recluta a Gi-hun para participar en el sádico juego.

Esta estrella coreana es muy conocida en su país, ya que ha participado en varias series como Guardian: The Great and Lonely God, Hello My Teacher y The 1st Shop of Coffee Prince, aunque se hizo mundialmente famoso en 2016 con la cinta Train to Busan.

Estación Zombie se estrenó en 2016. Foto: Especial

El actor, cuyo verdadero nombre es Gong Ji-cheol, lleva más de 20 años en el mundo del cine, modelaje y televisión y goza de un gran fandom, sin embargo, en varias ocasiones se ha pronunciado por el respeto a su vida privada y por ello está alejado de las redes sociales y no permite que los medios lo sigan.

"Odio la cámara, pero es algo que debo soportar porque soy actor, pero más allá de Gong Yoo, trato de no exponer mi vida privada", dijo en una entrevista para CNN.

Un dato curioso sobre la estrella coreana es que sus padres revelaron que es descendiente lejano del sabio chino Confucio, quien dejó familia coreana. En 2017, el mismo actor dijo que pertenece a la generación 79 del filósofo que vivió entre el 551 y 479 antes de Cristo y quien fundó una corriente que pregonaba que era más importante concentrarse en el mundo real antes que priorizar la vida espiritual.

Aunque su participación en “El Juego del Calamar” fue breve, pronto podremos ver a Gong Yoo nuevamente en Netflix, ya que protagonizará Mar de la Tranquilidad (The Silent Sea), una serie de ficción y drama que llega en diciembre al catálogo.

The Silent Sea, con Gong Yoo, llega en diciembre a Netflix. Foto: Especial

Con información de BBC, CNN y Marie Claire