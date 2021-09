Netflix: Gong Yoo regresa a los dramas con Squid Game, la serie MÁS vista a nivel mundial

Netflix sigue ocupando el lugar #1 en México como la plataforma ideal para disfrutar de nuestras series y películas favoritas. Gracias a esta, el fenómeno de los dramas coreanos sigue creciendo, con su más reciente estreno sorprendieron a las fans con el regreso Gong Yoo.

Este idol es un reconocido actor coreano de 42 años, ha protagonizado importantes series como "Goblin" y la película de zombies "Train to Busan", es uno de los más populares y próximamente lanzará "The Sea of Silence".



Su última actuación fue en 2020 con el filme "Seo Bok" y en 2017 con los K-Dramas. Sin embargo, mantuvo en secreto su aparición en la serie más reciente de Netflix. Checa la recomendación de esta semana, es una de las más vistas del mes y se perfila como la favorita.

Esta es la serie más vista de la semana

El pasado fin de semana se estrenó "Squid Game", el nuevo drama coreano de Netflix. Con tan solo pocos días en la plataforma, la serie ya se posicionó en el #2 del top mundial como una de las más vistas del mes.

Si te gustan las historias al estilo de "Jigsaw", tramas perturbadoras y llenas de acción, esta recomendación es para ti. "El juego del calamar" recrea los juegos tradicionales para niños de Corea, pero en una versión mucho más violenta y mortal. El actor Gong Yoo es una de las piezas clave, aunque su personaje solo se trate de un cameo sorpresa.



Él es el encargado de reclutar nuevos participantes para un misterioso juego que se lleva a cabo en una isla. Primero los engaña con un juego donde les regala dinero a cambio de dejarse golpear para medir hasta dónde están dispuestos a llegar por ganar unos cuantos billetes, incluso si pierden la dignidad en ello.

"Squid Game" sigue la vida de un grupo de personas que sufre dificultades en la vida, deben dinero y tienen deudas. Son reclutados para enfrentar juegos infantiles en su versión más mortal, ya que si no siguen las reglas o pierden contra su oponente recibirán un balazo en la cabeza.

Los giros de trama te mantendrán al borde de tu asiento con esta serie que se volvió furor en las redes sociales con su estreno.

Por si fuera poco, esta no es la única actuación especial en el drama, también aparece el actor Lee Byung Hun, uno de los más famosos de Corea. Él protagonizó "Mr. Sunshine", uno de los dramas más vistos y más caros de la historia.