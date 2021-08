Gong Yoo: 3 Dramas coreanos que te enamorarán de este actor

¿Quién es Gong Yoo? El actor de 42 años es uno de los galanes más populares de los dramas coreanos, ha protagonizado varias series y películas que lo han catapultado a la fama. Descubre su trayectoria con estas recomendaciones de sus mejores trabajos.

Su nombre real es Gong Ji Cheol y es originario de la ciudad de Busan. Se ha desempeñado como modelo, actor y cantante. Además es apodado como "cabecita".

Su debut protagónico se dio con "Helly My Teacher" en 2005, desde entonces le han seguido otros dramas de importancia, sobre todo "Train to Busan", una historia de zombies. Además, no solo ha conquistado a las fans, también lo ha hecho con idols como Rosé y Lisa de BLACKPINK, quienes lo eligieron como su tipo ideal.

Conoce la carrera de Gong Yoo con sus mejores dramas coreanos.

Mejores K-dramas de Gong Yoo

Coffe Prince

Drama coreano basado en un manga. La trama se centra en Go Eun Chan, una joven con una apariencia poco femenina que debe ayudar a su familia, por ello tiene varios trabajos de medio tiempo.

Por otro lado está Choi Han Kyul, un joven rico que recibe una advertencia de su abuela: deberá demostrar que es capaz de administrar una cafetería. Cuando toma el mando, contrata meseros para atraer clientes mujeres. Al confundir a Go Eun Chan con un chico, le ofrece el puesto. Ambos comienzan a desarrollar sentimientos el uno por el otro, creando una gran confusión por su verdadera identidad.

Goblin

Es uno de los dramas coreanos más populares y protagonizado por Kim Go Eun. La historia narra la vida de Kim Shin, un guerrero de la era Joseon que fue traicionado y condenado a vivir eternamente luego de sufrir la muerte de sus seres queridos. Ahora está convertido en el duende llamado Goblin, cuya maldición solo podrá romperla con la ayuda de "La novia del Ser Inmortal".

Eun Tak es una joven del tiempo actual, posee una marca de nacimiento que le otorga el don de ver fantasmas. Ella está destinada a ser aquella mujer que debe ayudar al duende mítico. También aparece el Ángel de la muerte (Lee Dong Wook), con quien termina viviendo.

Hello, My Teacher

Drama de romance que narra la vida de Na Bo Ri, una mujer de 25 años que es expulsada de su empleo tras un malentendido con un colega. Ahora, deberá regresar a su antigua escuela para ser la nueva profesora, además, regresará con su primer amor.

Sin embargo, conocerá al estudiante Park Tae In, el hijo de la directora. Na Bo Ri deberá hacerse cargo de él como un favor. El joven rebelde se enamorará de ella a pesar de su diferencia de edad.